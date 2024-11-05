Київстар повідомив про запуск номерів з новим кодом, але доступні вони будуть не всім

Компанія Київстар ще раніше повідомляла про те, що вони планують запускати номер з новим кодом (077). На це компанія повинна була отримати дозвіл й нарешті він є, а отже невдовзі нові номери поступлять у продаж. Серед них будуть й ексклюзивні комбінації, наприклад, номер, який складатиметься лише з сімок (077 77 77 777). Для чого компанія це робить? Коли та де можна буде придбати новий номер і які абоненти не зможуть скористуватися цією новинкою, адже в протилежному випадку залишаться без зв’язку.

Це дозволить компанії збільшити кількість номерів

Код 077 стане доповненням до вже існуючих кодів оператора: 067, 068, 096, 097 та 098. Мета компанії — розширити власну номерну ємність. Виявляється у кожного оператора є певна кількість номерів, які він може створити. Київстар практично використав цю кількість й не має що запропонувати тим користувачам, які хочуть стати клієнтами компанії. Новий код дозволить створити близько 10 мільйонів нових номерів й повністю задовольнити попит з боку українців.

Де можна буде купити номери?

Про продаж ексклюзивних номерів, де ви самостійно обиратимете комбінацію, компанія повідомить пізніше. А загалом, номер з новим кодом можна буде придбати в магазинах “Київстар” або онлайн на їхньому сайті. Також стартові пакети продаватимуться й у магазинах партнерів, наприклад, у деяких торгових мережах.

Хто не зможе перейти на номер з новим кодом?

Неприємна новина для власників iPhone від Apple. Нова сім карта не працюватиме на цих пристроях допоки ви не оновите їх до нової версії IOS 18.1. На жаль, не всі айфони мають таку можливість. Наприклад, айфон 8 і старіші не зможуть оновитися тож купувати номер з новим кодом для такого пристрою не має сенсу.