Яйца «наоборот»: такого способа приготовить яйца вы точно не знали
Когда мы разрезаем сваренное яйцо пополам, то видим классическую картину: желтый яичный желток в центре, окруженный белком. Однако мало кто знает, что с помощью определенных манипуляций можно получить совсем другой результат – яйцо с «желтком снаружи». То есть, внешняя часть такого яйца будет желтой, а внутренняя – белой. Этот кулинарный трюк приведет к тому, что белок и желток сырого яйца поменяются местами.
Узнайте, что для этого нужно сделать.
Как сварить яйцо желтком наружу
Итак, как достичь эффекта, когда в сваренном яйце желток будет расположен снаружи, а белок – внутри?
Что для этого понадобится:
- Свежее куриное яйцо (желательно с ярким желтком);
- Прозрачный скотч;
- Капроновые колготки;
- Фонарик;
- Кастрюля; Кастрюля;
- Вода.
Процесс приготовления
Приготовление такого яйца займет немного времени, но на самом деле процедура довольно проста.
- Проверка яйца. Просветите яйцо фонариком. Желток должен иметь светлый оттенок. Это указывает на свежесть яйца и увеличивает шансы успешного эксперимента.
- Обертывание скотчем. Аккуратно оберните все яйцо скотчем, чтобы создать прочный защитный слой. Это поможет сохранить его целостность во время вращения.
- Фиксация в колготках. Поместите обернутое скотчем яйцо внутрь капроновых колготок. Завяжите концы колготок крепко, чтобы яйцо было надежно зафиксировано.
- Центрифугирование. Держа за оба конца колготки, начинайте интенсивно вращать яйцо, словно пращу. Это движение создаст центробежную силу, которая заставит желток и белок поменяться местами. Продолжайте вращать яйцо в течение минимум 5 минут. Чем дольше и быстрее вы будете вращать, тем больше вероятность успеха.
- Проверка результата. После вращения снова просветите яйцо фонариком. Если желток стал темнее, значит, белок и желток успешно поменялись местами.
- Варка. Осторожно положите яйцо в кипящую воду. Варите в течение 8-10 минут для твердого желтка.
- Очистка. После варки охладите яйцо и снимите скотч. Затем сварите яйцо как обычно.
Разрежьте сваренное яйцо пополам. Вы увидите, что желток теперь находится снаружи, а белок – внутри. Если готовы потратить немного больше времени на варку яиц чем обычно, то вы точно сможете удивить детей и взрослых.
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