Дійте негайно: 3 ознаки, що батарею смартфона терміново пора замінити

Батарея вашого смартфона не вічна. Навіть найякісніші акумулятори з часом зношуються. Через 2-3 роки ви можете помітити перші ознаки проблем: швидка розрядка, нестабільна робота пристрою тощо. Не ігноруйте ці сигнали! Продовжуючи використовувати старий акумулятор, ризикуєте залишитися без зв’язку в найнесподіваніший момент.

Отож, які характерні “симптоми” сигналізують про швидку заміну акумуляторної батареї смартфона.

Смартфон надто швидко розряджається

Швидка розрядка смартфона — це явна ознака того, що батарея зношена. З часом ємність будь-якого акумулятора зменшується, і він вже не може забезпечити пристрій енергією на тривалий час. На жаль, це незворотній процес. Якщо проігнорувати проблему, доведеться постійно шукати розетку, щоб підзарядити гаджет або тягати з собою павербанк.

Телефон нагрівається

Якщо корпус вашого смартфона часто стає надмірно гарячим, це серйозний сигнал. Перегрів батареї – це не просто дискомфорт, а потенційна небезпека. Зношений акумулятор може деформуватися або навіть вибухнути. Щоб убезпечити себе та свій гаджет, необхідно якомога швидше замінити батарею.

Ваш телефон став працювати повільніше

Якщо ваш смартфон почав “зависати” і працювати повільніше, ніж раніше, зверніть увагу на стан батареї. Зношений акумулятор може бути причиною зниження продуктивності пристрою.

Чому не можна пробивати здуту батарею смартфона?

Здута батарея – це серйозна проблема, яка вимагає негайного вирішення. Проколювати її категорично заборонено! Хоча і мережі існує безліч “лайфхаків” як її проколоти.

Проколювати батарею дуже небезпечно. Всередині здутого акумулятора накопичується газ, який під тиском роздуває корпус. Якщо проколоти батарею, цей газ вивільниться. Він може спалахнути, особливо при контакті з повітрям.

Тож якщо ваш акумулятор здувся або погано тримає заряд, просто зверніться в сервіс. У більшості сучасних смартфонів батарея вбудована, тому нехай її замінює професіонал. До того ж батарея не настільки дорога, що зайвий раз ризикувати життям.