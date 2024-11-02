Действуйте немедленно: 3 признака, что батарею смартфона срочно пора заменить

Батарея вашего смартфона не вечна. Даже самые качественные аккумуляторы со временем изнашиваются. Через 2-3 года вы можете заметить первые признаки проблем: быстрая разрядка, нестабильная работа устройства и тому подобное. Не игнорируйте эти сигналы! Продолжая использовать старый аккумулятор, рискуете остаться без связи в самый неожиданный момент.

Итак, какие характерные «симптомы» сигнализируют о скорой замене аккумуляторной батареи смартфона.

Смартфон слишком быстро разряжается

Быстрая разрядка смартфона – это явный признак того, что батарея изношена. Со временем емкость любого аккумулятора уменьшается, и он уже не может обеспечить устройство энергией на длительное время. К сожалению, это необратимый процесс. Если проигнорировать проблему, придется постоянно искать розетку, чтобы подзарядить гаджет или таскать с собой павербанк.

Телефон нагревается

Если корпус вашего смартфона часто становится чрезмерно горячим, это серьезный сигнал. Перегрев батареи – это не просто дискомфорт, а потенциальная опасность. Изношенный аккумулятор может деформироваться или даже взорваться. Чтобы обезопасить себя и свой гаджет, необходимо как можно скорее заменить батарею.

Ваш телефон стал работать медленнее

Если ваш смартфон начал «зависать» и работать медленнее, чем раньше, обратите внимание на состояние батареи. Изношенный аккумулятор может быть причиной снижения производительности устройства.

Почему нельзя пробивать вздутую батарею смартфона?

Вздутая батарея – это серьезная проблема, которая требует немедленного решения. Прокалывать ее категорически запрещено! Хотя и сети существует множество «лайфхаков» как ее проколоть.

Прокалывать батарею очень опасно. Внутри вздутого аккумулятора накапливается газ, который под давлением раздувает корпус. Если проколоть батарею, этот газ высвободится. Он может воспламениться, особенно при контакте с воздухом.

Так что если ваш аккумулятор вздулся или плохо держит заряд, просто обратитесь в сервис. В большинстве современных смартфонов батарея встроенная, поэтому пусть ее заменяет профессионал. К тому же батарея не настолько дорогая, что лишний раз рисковать жизнью.