Як вирішити яка робота є вашим покликанням: несподіваний лайфхак

Хоч ми і починаємо замислюватися про свою майбутню професію ще в школі, багато хто з нас і в зрілому віці не може знайти роботу, яка приносила б справжнє задоволення. Давайте разом розберемося, як знайти справу до душі.

Оцініть свій попередній досвід

Створіть детальний список усіх робочих місць та обов’язків. Зосередьтеся на негативних аспектах: що саме вам не подобалося, чому ви вирішили піти з тієї чи іншої роботи. Це можуть бути як об’єктивні причини (низька зарплата, незручний графік), так і суб’єктивні (некомфортна атмосфера, нецікава робота). Поряд з негативними моментами, запишіть все, що вам подобалося на кожній роботі. Це допоможе зрозуміти, які саме аспекти роботи є важливими.

Надихайтеся іншими

Кожен з нас знає або чув про людей, чия робота здається нам ідеальною. Можливо, ви бачили їх по телевізору, читали в інтернеті або спілкувалися особисто. Запитайте себе: що саме вас приваблює в їхній роботі? Що б ви хотіли взяти собі на озброєння з їхнього досвіду?

Можливо, ви завжди мріяли про щось подібне, але боялися визнати це для себе? Життя надто коротке, щоб витрачати його на роботу, яка не приносить задоволення. Пам’ятайте, ніколи не пізно змінити свою професію.

Відставте фінансове питання

Гроші — важливий фактор при виборі роботи, але не єдиний. Спробуйте абстрагуватися від фінансової складової і уявити, що всі професії оплачуються однаково. Яка з них здається вам найбільш привабливою? Цей простий експеримент допоможе вам зрозуміти, що насправді мотивує вас.

Оцініть свої вміння

Подумайте, що ви вмієте робити добре, не тільки на роботі. Можливо, у вас є хобі або інші заняття, які розвинули в тобі корисні навички. Спробуйте зрозуміти, як ці вміння можуть стати в пригоді.