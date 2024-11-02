Породи собак, яким кіно зламало життя

Як зіпсувати хорошу породу? Зняти про неї фільм! Так було з хаскі, далматинами, вівчарками, мопсами і чихуахуа. Фільми сильно впливають на популярність порід, тільки ось люди часто навіть не розуміють, що ховається за кіношною зовнішністю.

Запрошений гість статті – коллі. Зараз ця порода дуже рідкісна, але після фільму Лессі її хотіла кожна перша дитина!

Найбільша біда популярності трапилася з хаскі. Надто вже багато картин з ними було знято! Ви напевно їх теж дивилися: «Снігові пси», «Балто», «Великі перегони на Алясці», «Того», «Білий полон», «Біле ікло», «Поклик предків» і, звісно ж, грандіозний серіал – «Гра престолів». Безперечно, у хаскі є свій особливий, неповторний північний шарм. Вони дуже яскраві, харизматичні і немов створені для зйомок у кіно.

Хто б не хотів собі такого захисника?

Складно судити тих, хто піддався на образ суворого вовка. Але, на жаль, після купівлі цуценяти через одне «хочу» – слідує виключно розчарування! У житті блакитноокі барбоси зовсім не схожі на кіношних. Хаскі – супер активна і норовлива порода. Їх вивели для бігу, нескінченного бігу по сніжних просторах Сибіру. Щоб вночі поспати в заметі, вранці перекусити замерзлою рибиною і знову бігти!

Ну що, погнали з нами на ранкову пробіжку?

Якщо тваринам не давати необхідних навантажень, вони перетворюються на машину для руйнування. Собаки знищують дивани, піднімають підлогу, здирають шпалери і все це – під нескінченне виття і гавкіт. Але ж людина хотіла просто красиву картинку! Як думаєте, що потім чекає на такого кіношного вихованця? Якщо не знаєте, у нас є відповідь. З дня виходу «Гри престолів» кількість блакитнооких відмовників збільшилася у 8 разів. Притулки і вулиця – ось наслідки імпульсивних покупок.

Мені здалося, що в нашому будинку занадто тісно. Потрібно більше повітря, більше простору!

Щоб хаскі не розносили квартиру, гуляти з ними треба ось так. По кілька годин на день.

Схожа доля спіткала далматинів. Ах, ці цятки! «101 далматинець» – кінокартини 1985 і 1991 років призвели до небувалого зростання народжуваності малюків цієї породи – з 8000 до 42 000 на рік! Щоправда, більшість із них за кілька місяців дружно вирушила до притулків.

Такого у фільмах про милих собачок не показували…

Далматинів виводили для полювання, охорони та супроводу пожежних екіпажів. Цілими днями вони можуть скакати полями за дичиною, подавати птахів із крижаної води та заганяти лютих кабанів. А можуть ревно захищати своїх господарів від усіх небезпек цього світу.

До того, як з’явилися пожежні машини, далматинів використовували як сирену: собаки бігли попереду воза з водою і проганяли перехожих гавкотом, розчищаючи вулицю. Зараз далматини вважаються для вогнеборців талісманами.

Барбоси аж ніяк не призначені для дивана, дитячих ігор або 30-хвилинної прогулянки в парку на повідку. Без належних фізичних і розумових навантажень тварини, як і хаскі, трощать квартиру, але водночас ще й укусити здатні. Щоправда, треба віддати належне компанії Дісней: побачивши, що відбувається з собаками, вони почали співпрацювати із зоозахисниками.

Такі далматини самі тебе на шкуру пустять!

А німецькі вівчарки? Адже їх у кожному фільмі та серіалі показують як само собою розумних, кмітливих і сміливих тварин. Тільки над усіма собаками в кіно працює цілий штат кінологів. Їх вчать трюків, слухняності, контакту з людиною і адекватності. Завести вівчарку і сподіватися, що вона за замовчуванням буде такою ж, як Мухтар або Рекс – нерозумно. Без навчання пес буде кричати безглуздо на будь-який шурхіт за дверима, кидатися на чужих без розбору і рватися на повідку. Така природа породи – охороняти і захищати.

Виїжджаємо на пошуки поганих хлопчиків.

З 2012 року барбоси посідають друге місце в рейтингу найпопулярніших порід і третє – в рейтингу відмовників. У моїх сусідів і сьогодні сидить на ланцюгу кіношний вівчар. Брали як друга сім’ї. Мовляв, «буде нас захищати». Тільки от виріс некерований кабан під 60 кілограм, повз якого без лопати пройти страшно.

Гей, ти не бачиш, я тут слідчий експеримент проводжу, не заважай!

Дрібних барбосів хвиля кіношної популярності з подальшим перебуванням у притулку теж торкнулася. У 1997 році після «Людей у чорному» відмовниками були мопси. Милий Френк усіх підкорив! Тільки ось у житті ці плюшеві морди дуже вперті, примхливі і часом істеричні. А ще у них безліч проблем зі здоров’ям через плоску морду і гарний апетит.

У мопсів є два стани: королівська велич і божевільна істерія.

А «Блондинка в законі» і «Крихітка з Беверлі-Гіллз» накликали біду на чихуахуа. Масла у вогонь підлили знаменитості, які виходили у світ з крихітним песиком у сумочці або під пахвою – ну як тут встояти! Тільки ось чихи аж ніяк не іграшки. Це такі ж повноцінні бобики, зі своєю думкою і потребами, як і всі інші породи. Вони можуть зовсім не по-кіношному впертися, кусатися, паскудити вдома і влаштовувати істерики.

Відчуваєте? Духом 2007 запахло!

І це тільки частина списку порід, покалічених фільмами. Коллі, сенбернари, акіта-іну, джек-рассели, малінуа, коргі – люди бачать веселих, розумних і вірних песиків і терміново хочуть собі таких самих! Ця стаття – невелике нагадування про те, що за красивою картинкою ховається велика праця кінологів. А для того, щоб відтворити потрібний образ чотириногого героя на екрані, часто працюють одразу кілька собак! Якщо вирішили завести вихованця – не дивіться фільми. Читайте літературу і вивчайте форуми про породу, яка так вам сподобалася!