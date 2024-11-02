Могут спать спокойно: юрист объяснил, кого ТЦК гарантированно не будет трогать в ноябре

Не все мужчины в Украине подлежат обязательной мобилизации. Согласно украинскому законодательству, существует ряд категорий граждан, которых нельзя принудительно призвать на военную службу. Это означает, что определенные мужчины могут служить в ВСУ только по собственному желанию.

Детали

Как отмечают эксперты по правовым вопросам, существуют определенные категории мужчин, которые имеют законное право на отсрочку от мобилизации. К ним относятся лица, которые официально получили отсрочку, люди с инвалидностью и бывшие военнопленные. Важно отметить, что мобилизация лиц с инвалидностью возможна только при условии их добровольного согласия и при наличии положительного заключения военно-врачебной комиссии.

В Украине женщины имеют право служить в Вооруженных силах исключительно на основе собственного решения. Это означает, что ни одну женщину не могут принудить к военной службе.

В то же время женщины с медицинской, инженерной и другими военно-прикладными специальностями могут стать ценными кадрами для Вооруженных сил.

Последние изменения в военном законодательстве существенно повлияли на порядок мобилизации в Украине. В частности, с сентября прошлого года были введены дополнительные ограничения на принудительную мобилизацию. Так, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет и старше 50 лет больше не подлежат призыву. Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации молодых людей в возрасте до 25 лет с ограниченной пригодностью к военной службе. Этот закон вступит в силу после подписания Президентом.

Однако на практике это мало на что влияет. Мужчин старше 50 могут мобилизовать, если у них есть востребованная армейская специальность. Что касается мужчин до 25, то сейчас в Украине активно обсуждают возможность снижения призывного возраста до 21-22 лет.

Кроме того в Украине и в дальнейшем держит принудительная мобилизация ТЦК продолжает охотиться на мужчин.