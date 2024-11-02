Можуть спати спокійно: юрист пояснив, кого ТЦК гарантовано не чіпатиме в листопаді

Не всі чоловіки в Україні підлягають обов’язковій мобілізації. Згідно з українським законодавством, існує ряд категорій громадян, яких не можна примусово призвати на військову службу. Це означає, що певні чоловіки можуть служити в ЗСУ лише за власним бажанням.

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Як зазначають експерти з правових питань, існують певні категорії чоловіків, які мають законне право на відстрочку від мобілізації. До них належать особи, які офіційно отримали відстрочку, люди з інвалідністю та колишні військовополонені. Важливо зазначити, що мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише за умови їхньої добровільної згоди та за наявності позитивного висновку військово-лікарської комісії.

В Україні жінки мають право служити у Збройних силах виключно на основі власного рішення. Це означає, що жодну жінку не можуть примусити до військової служби.

Водночас жінки з медичною, інженерною та іншими військово-застосовними спеціальностями можуть стати цінними кадрами для Збройних сил.

Останні зміни у військовому законодавстві суттєво вплинули на порядок мобілізації в Україні. Зокрема, з вересня минулого року було запроваджено додаткові обмеження на примусову мобілізацію. Так, чоловіки віком від 18 до 25 років та старше 50 років більше не підлягають призову. Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації молодих людей віком до 25 років з обмеженою придатністю до військової служби. Цей закон набуде чинності після підписання Президентом.

Однак на практиці це мало на що впливає. Чоловіків старше 50 можуть мобілізувати, якщо в них є затребувана армійська спеціальність. Щодо чоловіків до 25, то зараз в Україні активно обговорють можливість зниження призовного віку до 21-22 років.

Крім того в Україні й надалі тримає примусова мобілізація ТЦК продовжує полювати на чоловіків.