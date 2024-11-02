ГНС обяжет часть украинцев доплатить за переводы с карты на карту: за кого возьмутся

Граждане Украины, которые проводят значительные финансовые операции без надлежащего документального подтверждения происхождения средств, попадают под усиленный контроль налоговой службы. Как отметил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, особое внимание уделяется лицам, которые предоставляют свои банковские счета для проведения сомнительных транзакций с крупными суммами. Такая деятельность может быть расценена как попытка отмывания средств, что предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.

Детали

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что все доходы, полученные от использования банковских счетов для транзита средств или от деятельности на электронных платформах, подлежат обязательному налогообложению. Это означает, что физические лица, осуществляющие такие операции, обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор в размере 1,5%. По результатам проведенных налоговых проверок были выявлены значительные суммы недоплаченных налогов, а именно 224 миллиона гривен.

Участие в схемах с использованием чужих банковских счетов для проведения финансовых операций связано с высокими рисками. Кроме того, что такие действия могут привести к значительным налоговым последствиям, граждане, которые предоставляют свои персональные данные и реквизиты счетов, подвергают себя дополнительным угрозам со стороны мошенников.

Даниил Гетманцев привел интересный пример: одна из украинских моделей платформы OnlyFans уплатила в бюджет более 13 миллионов гривен налогов. Этот случай подтверждает, что все граждане Украины, которые получают доходы из иностранных источников, в частности с платформ типа OnlyFans, обязаны декларировать эти доходы и платить с них налоги. По словам депутата, Государственная налоговая служба имеет соответствующие механизмы для отслеживания таких доходов и контроля за соблюдением налогового законодательства.

В целом сейчас налоговая детально мониторит всю информацию, а банки обязаны информировать о подозрительной активности.