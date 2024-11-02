ДПС зобов’яже частину українців доплатити за перекази з картки на картку: за кого візьмуться

Громадяни України, які проводять значні фінансові операції без належного документального підтвердження походження коштів, потрапляють під посилений контроль податкової служби. Як зазначив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, особливу увагу приділяється особам, які надають свої банківські рахунки для проведення сумнівних транзакцій з великими сумами. Така діяльність може бути розцінена як спроба відмивання коштів, що передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством.

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Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що всі доходи, отримані від використання банківських рахунків для транзиту коштів або від діяльності на електронних платформах, підлягають обов’язковому оподаткуванню. Це означає, що фізичні особи, які здійснюють такі операції, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%. За результатами проведених податкових перевірок було виявлено значні суми недоплачених податків, а саме 224 мільйони гривень.

Участь у схемах з використанням чужих банківських рахунків для проведення фінансових операцій пов’язана з високими ризиками. Крім того, що такі дії можуть призвести до значних податкових наслідків, громадяни, які надають свої персональні дані та реквізити рахунків, наражають себе на додаткові загрози з боку шахраїв.

Данило Гетманцев навів цікавий приклад: одна з українських моделей платформи OnlyFans сплатила до бюджету понад 13 мільйонів гривень податків. Цей випадок підтверджує, що всі громадяни України, які отримують доходи з іноземних джерел, зокрема з платформ типу OnlyFans, зобов’язані декларувати ці доходи та сплачувати з них податки. За словами депутата, Державна податкова служба має відповідні механізми для відстеження таких доходів та контролю за дотриманням податкового законодавства.

Загалом зараз податкова детально моніторить всю інформацію, а банки зобов’язані інформувати про підозрілу активність.