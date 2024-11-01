Как оформить 1000 «от Зеленского» на ребенка: пошаговая инструкция

С 1 декабря каждый гражданин Украины, независимо от возраста, будет иметь возможность получить единовременную финансовую помощь в размере 1000 гривен. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский. Эти средства будут зачислены на карточки программы «еПоддержка».

В то же время у украинцев возникает вопрос, как оформить выплату на ребенка. Если со взрослыми все понятно, ведь оформить карту для них проще простого, то с детьми возникают вопросы. Объяснения дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали

Украинцам объяснили, что процедуру оформления тысячи от Зеленского будет очень простой. Один из родителей сможет оформить выплату на свой счет для ребенка. Просто потребуется подать заявку на выплату через приложение «Дія». Система автоматически подтянет всех несовершеннолетних детей, на которых можно оформить выплату.

Единовременная финансовая помощь в размере 1000 гривен будет предоставлена всем украинцам, независимо от возраста. Эти средства будут зачислены на карты программы «еПоддержка» после 1 декабря 2024 года. Однако, использование этих средств будет целевым: их можно будет потратить только на приобретение определенных товаров и услуг, утвержденных правительством.

Кто не получит тысячу гривен

При этом средства смогут получить не все украинцы. На эти средства не могут рассчитывать украинцы, которые выехали из страны и получили статус беженца за рубежом. При подаче заявки в Дії нужно будет разрешить геолокацию. Таким образом средства получат только те украинцы, которые на момент подачи заявления находятся на территории Украины.

В то же время эту инициативу президента и правительства все еще обсуждают украинцы. Большинство убеждены, что это неудачная «акция». Наиболее уязвимые категории населения, такие как пенсионеры, не могут подать заявку и получить средства, поскольку у них нет смартфонов, не пользуются «Дія» или не имеют банковской карты. Конечно, все это можно исправить, но вряд ли люди старшего возраста хотят это делать.