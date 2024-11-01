Як оформити 1000 “від Зеленського” на дитину: покрокова інструкція

Від 1 грудня кожен громадянин України, незалежно від віку, матиме можливість отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський. Ці кошти будуть зараховані на картки програми “єПідтримка”.

Водночас в українців виникає питання, як оформити виплату на дитину. Якщо з дорослими все зрозуміло, адже оформити картку для них простіше простого, то з дітьми виникають питання. Пояснення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Українцям пояснили, що процедуру оформлення тисячі від Зеленського буде дуже простою. Один з батьків зможе оформити виплату на свій рахунок для дитини. Просто буде потрібно подати заявку на виплату через застосунок “Дія”. Система автоматично підтягне всіх неповнолітніх дітей, на яких можна оформити виплату.

Одноразова фінансова допомога у розмірі 1000 гривень буде надана всім українцям, незалежно від віку. Ці кошти будуть зараховані на картки програми “єПідтримка” після 1 грудня 2024 року. Проте, використання цих коштів буде цільовим: їх можна буде витратити лише на придбання певних товарів та послуг, затверджених урядом.

Хто не отримає тисячу гривень

При цьому кошти зможуть отримати не всі українців. На ці кошти не можуть розраховувати українці, які виїхали з країни та отримали статус біженця за кордоном. При подачі заявки в Дії потрібно буде дозволити геолокацію. Таким чином кошти отримають тільки ті українці, що на момент подачі заяви перебувають на території України.

Водночас цю ініціативу президента та уряду все ще обговорюють українці. Більшість переконані, що це невдала “акція”. Найбільш вразливі категорії населення, як от пенсіонери, не можуть подати заявку та отримати кошти, оскільки в них немає смартфонів, не користуються “Дія” або не мають банківської картки. Звісно, все це можна виправити, але навряд чи люди старшого віку захочуть це робити.