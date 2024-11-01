Уклонистов лишат водительских прав по ускоренной процедуре: что нужно знать

Благодаря внедрению цифрового взаимодействия между Министерством обороны, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и Национальной полицией значительно ускорится процесс реагирования на случаи уклонения от воинского учета или мобилизации среди водителей. Как отмечает издание «Судебно-юридическая газета», такая интеграция данных позволит оперативно выявлять нарушителей и применять к ним соответствующие меры административного воздействия.

Детали

Министерство обороны Украины сообщило о внедрении электронного обмена данными с Министерством внутренних дел и Национальной полицией. Новая система позволит оперативно передавать информацию о гражданах, которые нарушают законодательство о мобилизации. Это значительно упростит процесс розыска и доставки таких лиц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эксперты в области права предполагают, что дополнительной целью таких мер является упрощение процедуры лишения водительских прав для лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Внедрение совместного доступа к базам данных между правоохранительными органами и территориальными центрами комплектования значительно упростит процесс обмена информацией о военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Теперь военкоматы смогут оперативно получать необходимые данные от полиции для дальнейшего розыска и доставки таких лиц. Согласно новым законодательным изменениям, такая процедура является обязательной перед обращением в суд с иском о лишении водительских прав для уклонистов.

В случае уклонения гражданина от мобилизации, территориальный центр комплектования сначала инициирует его розыск через полицию. Если правоохранители не могут установить местонахождение лица, ему направляется официальное письменное уведомление с требованием явки в военкомат в течение десяти дней с момента вручения. В случае невыполнения этого требования, военкомат обращается в суд с соответствующим заявлением о принудительном приведении уклониста.

Поэтому лучше заранее обновить данные, чтобы избежать судебного иска. Кроме того, сейчас карточки украинцев массово блокируют из-за неуплаты штрафа за несвоевременное обновление данных в ТЦК.