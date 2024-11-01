Ухилянтів позбавлять водійських прав за прискореною процедурою: що потрібно знати

Завдяки впровадженню цифрової взаємодії між Міністерством оборони, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та Національною поліцією значно пришвидшиться процес реагування на випадки ухилення від військового обліку або мобілізації серед водіїв. Як зазначає видання “Судово-юридична газета”, така інтеграція даних дозволить оперативно виявляти порушників та застосовувати до них відповідні заходи адміністративного впливу.

Деталі

Міністерство оборони України повідомило про впровадження електронного обміну даними з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Нова система дозволить оперативно передавати інформацію про громадян, які порушують законодавство про мобілізацію. Це значно спростить процес розшуку та доставки таких осіб до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Експерти в галузі права припускають, що додатковою метою таких заходів є спрощення процедури позбавлення водійських прав для осіб, які ухиляються від мобілізації.

Впровадження спільного доступу до баз даних між правоохоронними органами та територіальними центрами комплектування значно спростить процес обміну інформацією про військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації. Тепер військкомати зможуть оперативно отримувати необхідні дані від поліції для подальшого розшуку та доставки таких осіб. Згідно з новими законодавчими змінами, така процедура є обов’язковою перед зверненням до суду з позовом про позбавлення водійських прав для ухилянтів.

У разі ухилення громадянина від мобілізації, територіальний центр комплектування спочатку ініціює його розшук через поліцію. Якщо правоохоронці не можуть встановити місцезнаходження особи, їй надсилається офіційне письмове повідомлення з вимогою явки до військкомату протягом десяти днів з моменту вручення. У випадку невиконання цієї вимоги, військкомат звертається до суду з відповідною заявою про примусове приведення ухилянта.

Тож краще заздалегідь оновити дані, щоб уникнути судового позову. Крім того, зараз картки українців масово блокують через несплату штрафу за невчасне оновлення даних в ТЦК.