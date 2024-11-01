Нова послуга від Vodafone: оператор подбав, щоб українці завжди залишалися на зв’язку

Один з найбільших мобільних операторів України Vodafone запропонував своїм абонентам нову послугу. Нововведення буде особливо корисним для тих, хто постійно забуває поповнити баланс. Такі клієнти зможуть більше не турбуватися про раптове закінчення коштів на рахунку та відключення пакету послуг.

Як працює нова послуга?

Завдяки функції автоматичного поповнення ваш номер працюватиме безперервно, а на рахунку завжди будуть кошти для дзвінків, СМС чи користування інтернетом. Кошти на оплату послуг оператора за тарифом будуть списуватися заздалегідь. Тож у день оплати рахунку за контрактом або підключення пакету послуг на місяць на балансі завжди буде необхідна сума.

Налаштувати автоматичне поповнення рахунку можна у мобільному застосунку My Vodafone. Для цього необхідно виконати лише 2 простих кроки:

Вибрати свій номер або номери телефонів близьких, про рахунки яких ви хотіли б подбати. Вести дані карти, з якої Vodafone стягуватиме кошти для поповнення балансу.

Хто може скористатися послугою автопоповнення рахунку?

Послуга автоматичного поповнення рахунку доступна для:

Контрактних абонентів, які можуть налаштувати списання коштів відповідно до поточного рахунку за отримані послуги;

Абоненти передплати, яким доступні одразу дві опції – поповнення на фіксовану суму або поповнення на суму вартості тарифного плану.

Відповідно абоненти передплаченої форми можуть встановити конкретну дату для списання фіксованої суми. Натомість другий варіант для таких клієнтів передбачає стягнення коштів у сумі вартості тарифного плану за день до підключення нового пакету послуг на місяць.

Попіклуйтеся про своїх близьких

Як стверджує сам оператор, нова послуга від Vodafone буде особливо зручною для клієнтів, які окрім свого власного рахунку оплачують також рахунки родичів чи близьких людей. Завдяки автопоповненню вони зможуть подбати, щоб їх діти, батьки, чоловік чи дружина завжди були на зв’язку.