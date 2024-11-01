В українців почнуть забирати землю: щоб врятувати свій пай у них лишилося всього 3 місяці

Незабаром в українців почнуть відбирати землю, на яку вони не встигли оформити право власності. Щоб врятувати свої наділи від конфіскації у них залишилося лише три місяці. Інакше вже з 1 січня 2025 року земля перейде у власність держави.

У Кабінеті міністрів українцям вже вкотре нагадали про ризик втратити належні їм земельні паї. Земля, на яку не буде пред’явлено відповідних документів, що засвідчують право власності, буде вважатися безхазяйною. Її передадуть у розпорядження місцевій громаді, після чого повернути наділ буде вже неможливо.

Як оформити право власності на землю?

Щоб не втратити свою землю, належить до 1 січня 2025 року замінити «Сертифікат на земельну частку» на витяг з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку. Щоб це зробити, необхідно:

Звернутися із заявою про виділення паю до органу місцевого самоврядування. До цієї заяви потрібно додати копію сертифікату на землю. Таку заяву можуть розглядати до 30 днів. Після отримання рішення про виділення земельного паю належить укласти договір із землевпорядною організацією на встановлення меж паю та виготовлення відповідних документів із землеустрою. Далі потрібно присвоїти земельному паю кадастровий номер, звернувшись до Державного земельного кадастру із виданими землевпорядником технічними документами та відповідною заявою. Після цього ділянку повинні зареєструвати у Державному земельному кадастрі, а власнику надати витяг, що підтверджує реєстрацію. Наступним кроком стане звернення до органу місцевого самоврядування із всіма наявними документами та отримання там рішення про передачу у власність земельного паю. І нарешті останній етап – звернення до ЦНАПу для реєстрації права власності на землю та отримання там відповідного витягу.

Увесь цей шлях потрібно пройти до 1 січня 2025 року. Лише в такому разі ви зможете зберегти право на свою землю й уникнути її конфіскації на користь місцевої громади.