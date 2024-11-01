В українців почнуть забирати землю: щоб врятувати свій пай у них лишилося всього 3 місяці
Громадянам нагадали про необхідність оформлення права на землю до 1 січня 2025 року, інакше станеться непоправне.
Незабаром в українців почнуть відбирати землю, на яку вони не встигли оформити право власності. Щоб врятувати свої наділи від конфіскації у них залишилося лише три місяці. Інакше вже з 1 січня 2025 року земля перейде у власність держави.
У Кабінеті міністрів українцям вже вкотре нагадали про ризик втратити належні їм земельні паї. Земля, на яку не буде пред’явлено відповідних документів, що засвідчують право власності, буде вважатися безхазяйною. Її передадуть у розпорядження місцевій громаді, після чого повернути наділ буде вже неможливо.
Як оформити право власності на землю?
Щоб не втратити свою землю, належить до 1 січня 2025 року замінити «Сертифікат на земельну частку» на витяг з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку. Щоб це зробити, необхідно:
- Звернутися із заявою про виділення паю до органу місцевого самоврядування. До цієї заяви потрібно додати копію сертифікату на землю. Таку заяву можуть розглядати до 30 днів.
- Після отримання рішення про виділення земельного паю належить укласти договір із землевпорядною організацією на встановлення меж паю та виготовлення відповідних документів із землеустрою.
- Далі потрібно присвоїти земельному паю кадастровий номер, звернувшись до Державного земельного кадастру із виданими землевпорядником технічними документами та відповідною заявою. Після цього ділянку повинні зареєструвати у Державному земельному кадастрі, а власнику надати витяг, що підтверджує реєстрацію.
- Наступним кроком стане звернення до органу місцевого самоврядування із всіма наявними документами та отримання там рішення про передачу у власність земельного паю.
- І нарешті останній етап – звернення до ЦНАПу для реєстрації права власності на землю та отримання там відповідного витягу.
Увесь цей шлях потрібно пройти до 1 січня 2025 року. Лише в такому разі ви зможете зберегти право на свою землю й уникнути її конфіскації на користь місцевої громади.
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