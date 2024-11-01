Пообіцяли «1000 від Зеленського», а забрали 50 000 грн: в Україні запрацювала нова шахрайська схема

У зв’язку із анонсованою виплатою президентської допомоги в розмірі 1000 грн шахраї вигадали нову схему обману. На іх гачок вже попалося двоє українців, які дорого поплатилася за свою наївність. Як виглядає шахрайська схема?

За словами потерпілих, вони натрапили на оголошення із пропозицією зареєструватися на отримання державної допомоги на зимовий період. В оголошенні містилося посилання, перейшовши за яким громадяни натрапили на реєстраційну форму. У цій формі вони вказали свої особові дані, зокрема інформацію про банківську карту.

Проте замість отримання обіцяної 1000 грн допомоги, громадяни виявили, що їх банківські рахунки спорожніли. Загалом у обох потерпілих було викрадено понад 50 тис. грн. Жертви шахраїв звернулися до поліції, у зв’язку з чим правоохоронці розпочали кримінальне провадження та саме з’ясовують особи зловмисників.

Однак знайти винних у таких махінаціях зазвичай доволі складно. Тож поліцейські наразі не можуть дати потерпілим жодних гарантій щодо повернення коштів. Правоохоронці закликали українців більш обачно ставитися до сумнівних оголошень та не переходити за підозрілими посиланнями.

Нагадаємо, що українцям справді незабаром почнуть оплачувати державну допомогу на зимовий період за програмою єПідтримка. Однак отримати її можна без будь-якої реєстрації чи передачі стороннім особам своїх особових та банківських даних. Для отримання грошей потрібно буде лише оформити у «Дія» чи в застосунку банку спеціальну карту. Саме на неї згодом і нарахують так звану «1000 від Зеленського».

Українцям також нагадали про золоте правило безпеки під час користування інтернет-ресурсами, яке допоможе захиститися від шахраїв. Заповнюючи реєстраційні форми чи електронні заяви, які вимагають надання особових даних, варто перевірити, чи є цей сайт офіційним. Адреса ресурсу повинна починатися з «https://», а в деяких браузерах поруч із адресою може стояти піктограма у вигляді щита або замка.