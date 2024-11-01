Війна змінила харчові звички українців: на яких продуктах люди почали економити?

Третій рік війни виснажує українців не лише морально, а й фінансово. Інфляція росте шаленими темпами, тоді, як зарплати та пенсії підвищують на справжній мізер. Ціни на продукти ростуть практично кожен день й звісно ж, що багато родин вже не можуть дозволити собі той продуктовий кошик, що й раніше. В мережі з’явилися результати великого соціального опитування в ході якого журналісти запитували у людей на яких продуктах ті почали економити, і чи почали взагалі.

Відповіді дуже відрізняються

Дехто каже, що робить комплексні закупи раз у тиждень, і щоразу купуючи приблизно одні й ті ж продукти, змінюється сума в чеку (у сторону збільшення). Так, наприклад, говорить пані Ірина з Ужгорода.

“Ціни ростуть постійно. Звернула увагу, що от в тиждень, якщо раніше тратили 2000, то зараз, навіть за останні пів року, 3, напевно, тисячі. Стежу за акціями, раніше може не задумувалася, наприклад, на морепродукти, я люблю дуже рибу”, – каже Ірина.

Жінка додає, що намагається не заощаджувати на їжі, допоки це можливо. Однак, професор соціології Павло Кутуєв каже, що таких людей в Україні дедалі менше.

“Доходи населення падають через оці всі фактори, і це не може не позначатися на тому, що люди починають економити, і, на превеликий жаль, економія на їжі – це те, що нам доступне, і це перший крок, так би мовити, до збереження коштів. У чому це полягає? Це полягає у погіршенні нашого раціону”, – зазначив Кутуєв.

Це підтверджують й слова пані Ольги, мешканки Дніпра. Вона каже, що їхня сім’я вже не можу дозволити собі, як і раніше поснідати тостом з авокадо, чи купити телятину. Натомість обирають дешевше м’ясо, а овочі лише сезонні.

Опитували й не пересічних осіб, а економічних експертів, наприклад, в опитуванні взяв участь й експерт з питань економіки Олег Пендзин.

“Коли ми говоримо про зміну структури споживчого кошика українця, вона змінилася, серйозно змінилася в сторону дешевого сегмента нашої споживчої корзини. Ми стали менше їсти висококалорійних продуктів, у нас практично щезли з раціону горіхи, мед. Водночас дуже сильно виросла доля низькокалорійних, але дешевих продуктів”, – зазначає Пензин.

Фахівці радять по можливості не економити саме на продуктах, адже від цього залежить наше самопочуття та здоров’я. Краще зекономити на новому вбранні, або якихось послугах, але не на харчах.