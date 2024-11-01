Некоторые пенсионеры будут получать двойную пенсию в течение ноября и декабря

В Украине всячески пытаются поддерживать лиц, считающихся наиболее уязвимыми категориями населения. Это пенсионеры с низкой пенсией, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, люди, живущие в прифронтовых регионах. Время от времени этим категориям финансовую или гуманитарную помощь выделяют как украинские, так и международные благотворительные организации или Правительство. И вот стало известно, что помощь выплатят некоторым пенсионерам. Людям будут выплачивать по 3000 и больше гривен до основной пенсии в течение ноября и декабря. То есть, такие пенсионеры будут получать фактически по две пенсии до конца этого года. Кто входит в категорию этих людей?

Кому придет надбавка?

Доплата в размере до 3250 грн. придет пенсионерам от ООН. Чтобы получить такую ​​помощь, лицо должно отвечать следующим критериям:

Проживать в прифронтовых регионах. Иметь пенсию в пределах 3000 гривен (не более 3250 грн.) Не получать ранее подобную помощь от данной организации.

Эта программа действует с августа 2023 года и будет завершаться в конце декабря 2024 года. За это время финансовую поддержку смогли получить сотни тысяч пенсионеров, которые в этом действительно нуждаются.

Пока помогают и другими способами

Люди, живущие в прифронтовых регионах, или же неподалеку от границы с Россией, могут в первую очередь получить 21 000 гривен субсидии. Эти средства можно будет потратить на закупку твердого топлива для обогрева домов. Конечно, среди условия получения помощи, наличие отопительного прибора, работающего на дровах или углях. Для получения этой помощи обратитесь в местные органы самоуправления в вашем населенном пункте. Также можно обращаться в военные администрации.

Продолжается и начисление традиционной субсидии на коммунальные услуги. Если у вас изменилось финансовое положение, состав семьи или что-нибудь другое, что теперь дает вам разрешение на получение субсидии, обратитесь в ближайшее отделение ПФУ или в ЦНАП.