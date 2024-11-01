Деякі пенсіонери отримуватимуть подвійну пенсію протягом листопада та грудня

В Україні всіляко намагаються підтримувати осіб, які вважаються найвразливішими категоріями населення. Це пенсіонери з низькою пенсією, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи, люди, які живуть у прифронтових регіонах тощо. Час від часу цим категоріям фінансову або гуманітарну допомогу виділяють як українські, так і міжнародні благодійні організації, або Уряд. Й от, наразі стало відомо, що допомогу виплатять деяким пенсіонерам. Людям виплачуватимуть по 3000 і більше гривень до основної пенсії протягом листопада та грудня. Тобто такі пенсіонери отримуватимуть фактично по дві пенсії до кінця цього року. Хто входить в категорію цих осіб?

Кому прийде надбавка?

Доплата у розмірі до 3250 гривень прийде пенсіонерам від ООН. Щоб отримати таку допомогу, особа має відповідати наступним критеріям:

Проживати у прифронтових регіонах. Мати пенсію у межах 3000 гривень (не більше ніж 3250 грн.) Не отримувати раніше подібної допомоги від даної організації.

Ця програма діє від серпня 2023 року і завершуватиметься наприкінці грудня 2024 року. За цей час фінансову підтримку змогли отримати сотні тисяч пенсіонерів, які цього дійсно потребують.

Наразі допомагають й іншими способами

Люди, які живуть у прифронтових регіонах, або ж неподалік від кордону з Росією, можуть першочергово отримати 21 000 гривень субсидії. Ці кошти можна буде витратити на закупівлю твердого палива для обігріву будинків. Звісно, серед умови отримання допомоги, наявність опалювального приладу, який працює на дровах, чи вугіллі. Щоб отримати цю допомогу зверніться до місцевих органів самоврядування у вашому населеному пункті. Також можна звертатися до військових адміністрацій.

Продовжується й нарахування традиційної субсидії на комунальні послуги. Якщо у вас змінилося фінансове становище, склад сім’ї, чи будь-що інше, що тепер дає вам дозвіл на отримання субсидії, зверніться у найближче відділення ПФУ або у ЦНАП.