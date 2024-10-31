Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые пройдут 2025 год без потерь

Согласно прогозу астролога Павла Глобы, предстоящий 2025 год будет сложным. Мы переживем ряд серьезных испытаний. Нас ждут трансформации.

Однако представители 3 зодиакальных созвездий могут пережить это время спокойно и без лишних потерь.

Тельцы

Тельцы, высшие силы оберегают вас. Вы быстро придете к стабильности, которой долго хотели.

Финансовое положение обещает быть благополучным. Вам удастся укреплять отношения с родными и близкими.

Ваши ресурсы будут только приумножаться. Ищите для себя новые возможности.

Задумайтесь о долгосрочном инвестировании.

Львы

Львы, вы становитесь уверенными в себе и харизматичными. Вы сможете уйти от сложных ситуаций.

Чаще находитесь в центре внимания. Постарайтесь сохранить свои позиции.

Используйте все ресурсы, которые у вас есть. Поддерживайте баланс между своими интересами и интересами близких людей.

Скорпионы

Скорпионы, вы невероятно проницательны. Вас ждет удача во всех вопросах.

Подстраивайтесь под обстоятельства. Вы сможете извлечь пользу из любой ситуации.

Учитесь читать между строк. Не нужно бояться рисков.

Вы должны максимально сохранить то, что у вас есть.