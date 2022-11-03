Частині українських пенсіонерів виплатять одразу річну пенсію: кому пощастить

Деяким українським пенсіонерам, які в момент виходу на заслужений відпочинок працювали в галузях охорони здоров’я, освіти чи соціального захисту, виплатять одразу 10 пенсій. Щоправда для отримання такої одноразової допомоги потрібно виконати кілька умов.

Перш за все новоявлений пенсіонер повинен до досягнення пенсійного віку виконати вимоги щодо стажу, передбачені статею 26 Закону №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для жінок така норма стажу становить 30 років, а для чоловіків – 35 років. Причому в даному випадку значення має не загальний стаж, а кількість років, відпрацьованих у закладах та установах певного типу.

Йдеться про заклади і установи комунальної або державної власності, діяльність яких пов’язана з медициною, освітою чи соціальною допомогою. Причому посада громадянина повинна входити в перелік посад, які дають право на додаткову виплату в розмірі 10 пенсій.

Зокрема отримати виплати можуть колишні працівники таких закладів:

загальноосвітні школи;

спеціалізовані школи, наприклад художні чи музичні;

ВНЗ;

ліцеї;

дитсадки;

навчально-виробничі комбінати;

виховально трудові дитячі колонії;

прийомно-розподільні пункти для неповнолітніх;

логопедичні пункти;

школи-клініки;

лікарні та поліклініки;

санаторії тощо.

Варто зазначити, що одноразову допомогу в розмірі 10 пенсій можуть отримати громадяни похилого віку, які вийшли на пенсію пізніше 1 жовтня 2011 року. Причому лише в тому випадку, якщо раніше вони не отримували жодних інших пенсійних виплат.

В Пенсійному фонді України також нагадали, що пенсіонери, які продовжують працювати, повинні обов’язково повідомляти про свій трудовий статус. В іншому випадку вони будуть отримувати різноманітні доплати, які призначені лише для непрацездатних пенсіонерів. Тобто на руки ум будуть виплачувати більше, ніж повинні. А коли у ПФУ дізнаються про те, що пенсіонер працює і отримує зарплатню, йому доведеться повернути всю суму незаконно отриманих доплат.