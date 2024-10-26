Часть забронированных мужчин мобилизуют: адвокат объяснил что происходит

27По результатам аудита, который пройдут все предприятия, считающиеся критически важными для экономики, некоторые из них могут потерять этот статус. Это означает, что работники таких предприятий, которые имеют бронирование от мобилизации, могут ее потерять, как отмечает адвокат Сергей Савинский.

Детали

По словам адвоката, результаты аудита могут существенно повлиять на статус работников, имеющих бронирование. Существует вероятность, что после проверки некоторые предприятия потеряют статус критически важных, и как следствие, их работники могут быть призваны на военную службу.

Адвокат обратил внимание на то, что новые правила, утвержденные постановлением Кабинета Министров №1204, меняют подход к определению критически важных предприятий. Это означает, что теперь существуют новые критерии, по которым предприятия будут оцениваться. В соответствии с этими изменениями, уполномоченные органы могут проверять, соответствует ли предприятие новым требованиям, и, в случае необходимости, менять его статус.

Евгений Булименко отметил, что размытость критериев для определения критически важных предприятий привела к многочисленным злоупотреблениям в сфере бронирования. Именно поэтому было принято решение временно остановить бронирование для того, чтобы провести тщательный анализ ситуации и разработать новые, более четкие критерии. Кроме того, существует вероятность, что такая мера связана с острой потребностью в мобилизации.

Напомним, что всеобщая мобилизация в Украине длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. И если в начале полномасштабного вторжения потребности армии закрывались за счет добровольцев, то сейчас ТЦК устроили настоящую охоту на мужчин. Более того, сейчас идут обсуждения по снижению мобилизационного возраста до 20-22 лет. Напомним, что сейчас мобилизуют мужчин старше 25 лет.

Также массово блокируют банковские счета мужчин, которые уклоняются от мобилизации и не обновили данные в Территориальных центрах комплектования. Однако такие действия со стороны государства могут загнать бизнес в тень и заставить платить зарплаты в конвертах.