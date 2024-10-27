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Ви будете здивовані: названо найефективніший спосіб боротьби з засмічення каналізації

Yulia27.10.2024

Засмічення каналізації – поширена проблема, яка може завдати чимало клопоту. Вирішити її самостійно буває складно, а іноді й неможливо без допомоги сантехніка. Тому набагато простіше та ефективніше запобігти засміченню, ніж потім витрачати час і кошти на його усунення. Регулярна профілактика допоможе зберегти вашу сантехніку в робочому стані та уникнути неприємних сюрпризів.

Як боротися з засміченням каналізації

Для приготування ефективного засобу для профілактики засмічення труб вам знадобиться: 200 мл теплої води, 1 столова ложка солі та 2 столові ложки лимонної кислоти. Змішайте всі інгредієнти до повного розчинення. 

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Далі додайте одну-дві чайні ложки засобу для миття посуду. Краще густого. Тепер знову добре перемішайте отриману суміш та розлийте її у формочки для льоду. Заморозьте суміш та використовуйте при потребі. 

Отриманий розчин кидайте в злив кожні 7-10 днів. Цей простий і доступний спосіб допоможе вам уникнути появи неприємного запаху та продовжити термін служби ваших труб. Для кращої боротьби з неприємним запахом можна додати до розчину кілька крапель ефірної олії лимона або апельсина.

Але це не все. Щоб уникнути засмічення також потрібно дотримуватися кількох правил. 

Як уникнути засмічення: практичні поради

Щоб уникнути засмічення каналізації, дотримуйтесь кількох простих правил:

  • Не зливайте жир у раковину. Остигаючи, він затвердіває на стінках труб і сприяє утворенню засмічень.
  • Використовуйте сітки на зливних отворах. Вони затримають волосся, залишки їжі та інші дрібні частинки, які можуть потрапити в труби.
  • Регулярно чистіть сифони. В сифонах накопичуються волосся, мильні відкладення та інші забруднення, які можуть призвести до засмічення.
  • Не зливайте в каналізацію будівельне сміття, гігієнічні засоби та інші сторонні предмети.
  • Застосовуйте спеціальні засоби для прочищення труб. Періодично використовуйте такі засоби для профілактики засмічень.
  • Не зливайте велику кількість води одночасно. Це може перевантажити систему каналізації.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути багатьох неприємностей

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Yulia27.10.2024
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