Ви будете здивовані: названо найефективніший спосіб боротьби з засмічення каналізації
Засмічення каналізації – поширена проблема, яка може завдати чимало клопоту. Вирішити її самостійно буває складно, а іноді й неможливо без допомоги сантехніка. Тому набагато простіше та ефективніше запобігти засміченню, ніж потім витрачати час і кошти на його усунення. Регулярна профілактика допоможе зберегти вашу сантехніку в робочому стані та уникнути неприємних сюрпризів.
Як боротися з засміченням каналізації
Для приготування ефективного засобу для профілактики засмічення труб вам знадобиться: 200 мл теплої води, 1 столова ложка солі та 2 столові ложки лимонної кислоти. Змішайте всі інгредієнти до повного розчинення.
Далі додайте одну-дві чайні ложки засобу для миття посуду. Краще густого. Тепер знову добре перемішайте отриману суміш та розлийте її у формочки для льоду. Заморозьте суміш та використовуйте при потребі.
Отриманий розчин кидайте в злив кожні 7-10 днів. Цей простий і доступний спосіб допоможе вам уникнути появи неприємного запаху та продовжити термін служби ваших труб. Для кращої боротьби з неприємним запахом можна додати до розчину кілька крапель ефірної олії лимона або апельсина.
Але це не все. Щоб уникнути засмічення також потрібно дотримуватися кількох правил.
Як уникнути засмічення: практичні поради
Щоб уникнути засмічення каналізації, дотримуйтесь кількох простих правил:
- Не зливайте жир у раковину. Остигаючи, він затвердіває на стінках труб і сприяє утворенню засмічень.
- Використовуйте сітки на зливних отворах. Вони затримають волосся, залишки їжі та інші дрібні частинки, які можуть потрапити в труби.
- Регулярно чистіть сифони. В сифонах накопичуються волосся, мильні відкладення та інші забруднення, які можуть призвести до засмічення.
- Не зливайте в каналізацію будівельне сміття, гігієнічні засоби та інші сторонні предмети.
- Застосовуйте спеціальні засоби для прочищення труб. Періодично використовуйте такі засоби для профілактики засмічень.
- Не зливайте велику кількість води одночасно. Це може перевантажити систему каналізації.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути багатьох неприємностей
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