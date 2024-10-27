Ви будете здивовані: названо найефективніший спосіб боротьби з засмічення каналізації

Засмічення каналізації – поширена проблема, яка може завдати чимало клопоту. Вирішити її самостійно буває складно, а іноді й неможливо без допомоги сантехніка. Тому набагато простіше та ефективніше запобігти засміченню, ніж потім витрачати час і кошти на його усунення. Регулярна профілактика допоможе зберегти вашу сантехніку в робочому стані та уникнути неприємних сюрпризів.

Як боротися з засміченням каналізації

Для приготування ефективного засобу для профілактики засмічення труб вам знадобиться: 200 мл теплої води, 1 столова ложка солі та 2 столові ложки лимонної кислоти. Змішайте всі інгредієнти до повного розчинення.

Далі додайте одну-дві чайні ложки засобу для миття посуду. Краще густого. Тепер знову добре перемішайте отриману суміш та розлийте її у формочки для льоду. Заморозьте суміш та використовуйте при потребі.

Отриманий розчин кидайте в злив кожні 7-10 днів. Цей простий і доступний спосіб допоможе вам уникнути появи неприємного запаху та продовжити термін служби ваших труб. Для кращої боротьби з неприємним запахом можна додати до розчину кілька крапель ефірної олії лимона або апельсина.

Але це не все. Щоб уникнути засмічення також потрібно дотримуватися кількох правил.

Як уникнути засмічення: практичні поради

Щоб уникнути засмічення каналізації, дотримуйтесь кількох простих правил:

Не зливайте жир у раковину. Остигаючи, він затвердіває на стінках труб і сприяє утворенню засмічень.

Використовуйте сітки на зливних отворах. Вони затримають волосся, залишки їжі та інші дрібні частинки, які можуть потрапити в труби.

Регулярно чистіть сифони. В сифонах накопичуються волосся, мильні відкладення та інші забруднення, які можуть призвести до засмічення.

Не зливайте в каналізацію будівельне сміття, гігієнічні засоби та інші сторонні предмети.

Застосовуйте спеціальні засоби для прочищення труб. Періодично використовуйте такі засоби для профілактики засмічень.

Не зливайте велику кількість води одночасно. Це може перевантажити систему каналізації.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути багатьох неприємностей