За некоторые сообщения в Viber могут оштрафовать: уже есть такие случаи

Вайбер — один из самых популярных мессенджеров среди украинцев. В вайбере часто общаются как близкие люди, так и ведутся деловые переписки. Здесь велика концентрация групповых чатов, например родительских. И вряд ли кто-то задумывался, что за какое-то сообщение в вайбере можно получить штраф. Но все-таки можно. Это доказала предпринимательница из Львова, которая на момент совершения такого правонарушения находилась в командировке в Закарпатье.

Что же такое написала женщина?

Оказывается, что женщина написала мужчине, либо же партнеру или клиенту оскорбительное сообщение в котором были нецензурные слова. Человек, получивший такое смс, сильно возмутился, сделал скриншоты переписки и обратился с ними в полицию. Этот инцидент произошел еще 17 июля, однако известно о нем стало только сейчас, когда Лычаковский суд Львова признал предпринимателя виновным и присудил ей штраф.

«В частном сообщении оскорбила потерпевшего нецензурной бранью, в частности, «послала» личность. Объяснила, что ее поведение было вызвано действиями последнего, который также оскорблял ее», — говорится в обнародованном судом постановлении.

Также по делу говорится и о том, что мол данное сообщение увидел не только пострадавший, но и находившиеся в тот момент рядом с ним люди. Это, мол, дополнительно задело его достоинство.

«Из объяснений потерпевшего установлено, что действия женщины приобрели публичный характер, что нанесло существенный ущерб его репутации и достоинству», пишет в постановлении.

В конце концов, в суде женщина признала свою вину и должна заплатить штраф в размере 51 гривну. Это штраф за мелкое хулиганство. Кроме этого, женщина должна уплатить 606 гривен судебного сбора. Кроме этого, она имеет право подать апелляцию во Львовский апелляционный суд.