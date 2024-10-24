За деякі повідомлення у Viber можуть оштрафувати: вже є такі випадки

Вайбер — це один з найпопулярніших месенджерів серед українців. У вайбері часто спілкуються як близькі люди, так і ведуться ділові листування. Тут велика концентрація групових чатів, наприклад, батьківських. Й навряд, чи хтось колись задумувався, що за якесь повідомлення у вайбері можна отримати штраф. Але таки можна. Це довела підприємниця зі Львова, яка на момент вчинення такого правопорушення перебувала у відряджені на Закарпатті.

Що ж такого написала жінка?

Виявляється, що жінка написала чоловіку, чи то партнеру, чи то клієнту образливе повідомлення в котрому були нецензурні слова. Чоловік, який отримав таке смс, сильно обурився, зробив скріншоти листування й звернувся з ними у поліцію. Цей інцидент трапився ще 17 липня, однак відомо про нього стало лише зараз, коли Личаківський суд Львова визнав підприємницю винною та присудив їй штраф.

«У приватному повідомленні образила потерпілого нецензурною лайкою, зокрема «послала» особу. Пояснила, що її поведінка була викликана діями останнього, яка також ображала її», — йдеться в оприлюдненій судом постанові.

Також у справі йдеться й про те, що, мовляв, дане повідомлення побачив не лише потерпілий, а й люди, які перебували в той момент поруч з ним. Це, мовляв, додатково зачепило його гідність.

«З пояснень потерпілого встановлено, що дії жінки набули публічного характеру, що завдало істотної шкоди його репутації та гідності», пише у постанові.

Зрештою у суді жінка визнала свою провину й повинна заплатити штраф у розмірі 51 гривню. Це штраф за дрібне хуліганство. Крім цього жінка повинна сплатити 606 гривень судового збору. Окрім цього вона має право подати апеляцію у Львівський апеляційний суд.