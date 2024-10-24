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За деякі повідомлення у Viber можуть оштрафувати: вже є такі випадки

Карел Тетяна24.10.2024
Viber

Вайбер — це один з найпопулярніших месенджерів серед українців. У вайбері часто спілкуються як близькі люди, так і ведуться ділові листування. Тут велика концентрація групових чатів, наприклад, батьківських. Й навряд, чи хтось колись задумувався, що за якесь повідомлення у вайбері можна отримати штраф. Але таки можна. Це довела підприємниця зі Львова, яка на момент вчинення такого правопорушення перебувала у відряджені на Закарпатті.

Що ж такого написала жінка?

Виявляється, що жінка написала чоловіку, чи то партнеру, чи то клієнту образливе повідомлення в котрому були нецензурні слова. Чоловік, який отримав таке смс, сильно обурився, зробив скріншоти листування й звернувся з ними у поліцію. Цей інцидент трапився ще 17 липня, однак відомо про нього стало лише зараз, коли Личаківський суд Львова визнав підприємницю винною та присудив їй штраф.

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«У приватному повідомленні образила потерпілого нецензурною лайкою, зокрема «послала» особу. Пояснила, що її поведінка була викликана діями останнього, яка також ображала її», — йдеться в оприлюдненій судом постанові.

суд

Також у справі йдеться й про те, що, мовляв, дане повідомлення побачив не лише потерпілий, а й люди, які перебували в той момент поруч з ним. Це, мовляв, додатково зачепило його гідність.

«З пояснень потерпілого встановлено, що дії жінки набули публічного характеру, що завдало істотної шкоди його репутації та гідності», пише у постанові.

Зрештою у суді жінка визнала свою провину й повинна заплатити штраф у розмірі 51 гривню. Це штраф за дрібне хуліганство. Крім цього жінка повинна сплатити 606 гривень судового збору. Окрім цього вона має право подати апеляцію у Львівський апеляційний суд.

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Карел Тетяна24.10.2024
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