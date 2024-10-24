Хто найчастіше страждає від метеозалежності та чому: пояснення лікарів 

Деякі люди досі скептично ставляться до існування метеочутливості, оскільки ніколи не відчували її на собі. Однак, наукові дослідження підтверджують, що певні групи людей дійсно схильні до впливу погодних умов. Це може бути пов’язано з індивідуальними особливостями організму, такими як хронічні захворювання або порушення вегетативної нервової системи. Дізнайтеся, чому для деяких людей раптова зміна погоди перетворюється на справжню гру на виживання. Розглянемо основні причини розвитку метеозалежності.

Наявність деяких захворювань

Люди, які страждають на хронічні захворювання, є особливо вразливими до змін погоди. Особливо це стосується тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Перепади атмосферного тиску, температури та вологості можуть провокувати загострення хвороб і погіршувати загальне самопочуття таких пацієнтів.

Вагітність

Вагітність – це особливий період у житті жінки, коли організм зазнає значних змін. Зміни погоди можуть посилювати дискомфорт і негативно впливати на самопочуття майбутньої мами. Тому особливо важливо дбати про своє здоров’я під час вагітності та звертатися до лікаря при найменших тривожних симптомах.

Прийом певних видів ліків

Гормональна терапія – це один із прикладів лікування, який може зробити людину більш чутливою до погодних умов. Гормональні коливання, спричинені терапією, можуть посилювати реакцію організму на зміни температури та атмосферного тиску.

Дитячий та підлітковий вік

Навіть маленькі діти можуть доволі складно переносити зміну погоди, особливо, коли температура та атмосферний тиск змінюється різко. Те саме стосується і підлітків. В пубертатний період у молодих людей і так настрій змінюється ледь не щогодини. А різкі зміни погоди можуть завдати додаткового удару.

Похилий вік

Люди пенсійного віку теж часто страждають від метеозалежності Особливо вразливими вони є в періоди сонячної активності. В такі дні варто мати при собі звичні ліки та більше часу відпочивати.