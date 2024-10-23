Осталось 7 дней: Нацбанк сообщил о выводе из обращения некоторых номиналов банкнот

С 1 ноября Национальный банк Украины начинает постепенный обмен банкнот номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах, на новые купюры. Однако, не стоит спешить менять старые банкноты, поскольку они еще долго будут оставаться действительным платежным средством.

Детали

Национальный банк Украины, вместе с украинскими банками, начнет процесс постепенного изъятия из обращения банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Это означает, что банки прекратят выдавать эти купюры во время любых операций с наличными, а Национальный банк перестанет поставлять их банкам, компаниям, занимающимся инкассацией, и другим финансовым учреждениям.

«После попадания в банки, банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца не вернутся в обращение. Их изымают и отправляют на специальную обработку в Национальный банк Украины. Там их пересчитают и утилизируют. Однако, гражданам не стоит беспокоиться об обмене старых купюр, поскольку они останутся действительными для расчетов до полного изъятия из обращения.

Зачем изымать банкноты из обращения

Национальный банк Украины стремится улучшить качество наличности в обращении. Именно поэтому он постепенно заменяет все старые банкноты на новые, более защищенные от подделок. Замена купюр номиналом 50 и 200 гривен является завершающим этапом этого процесса. Таким образом, вся наличность в Украине будет представлена современными банкнотами, что повысит доверие к национальной валюте. Соответственно, количество поддельных денег должно значительно сократиться.

Кстати, Национальный банк отказался раскрывать детали относительно дальнейшей судьбы ограничения на P2P-переводы, которое было введено с 1 октября. Это означает, что пока неизвестно, будет ли этот лимит отменен после 31 марта 2025 года, или же его действие будет продлено. Мы следим за новостями и обязательно сообщим, если будут изменения.