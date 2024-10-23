Пральна машина служитиме вічно: яку просту дію варто виконувати раз на 30 днів

Пральна машина — незамінний помічник у домі, який здатний значно полегшити наше життя. Проте, як і будь-яка техніка, вона потребує дбайливого ставлення. Дотримуючись кількох простих правил експлуатації, ви зможете продовжити бездоганну роботу вашої пральної машини на довгі роки. Давайте розкриємо один незвичайний лайфхак, який допоможе вашій помічниці служити вірою і правдою.

Як продовжити життя пральної машини: несподіваний спосіб

Щоб ваша пральна машина служила вам довгі роки, їй необхідний регулярний догляд. Навіть сучасні моделі потребують періодичного очищення. Якщо ваша пралка має функцію самоочищення, не нехтуйте нею. А якщо такої функції немає, тоді раз на місяць влаштовуйте їй “гарячу ванну” при температурі 90 градусів.

Як продовжити життя пральної машини

Майстри дають кілька простих порад, які допоможуть зберегти пральну машинку в хорошому стані та уникнути ремонтів.

Не перевантажуйте. Перевантаження пральної машини може призвести до поломки підшипників та інших важливих деталей. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо завантаження білизни. Вибирайте якісний пральний порошок. Агресивні засоби для прання можуть пошкодити деталі пральної машини. Віддавайте перевагу екологічним порошкам без фосфатів. Регулярно чистіть фільтри. Засмічені фільтри ускладнюють роботу пральної машини і можуть призвести до її поломки. Раз на місяць перевіряйте і чистіть фільтри від сміття та ворсинок. Встановіть пральну машину на рівну поверхню. Вібрація, спричинена нерівномірною підлогою, може пошкодити корпус і внутрішні деталі пральної машини. Переконайтесь, що підлога під пральною машиною рівна.

Регулярний догляд за пральною машиною – це запорука її довговічності та ефективної роботи. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути багатьох проблем і заощадити на ремонті.

І ще, в разі поломки звертайтеся до фахівців. Не намагайтеся вирішити проблему самостійно. На щастя зараз майстри переважно приїжджають додому. Тож вам не потрібно турбуватися про необхідність транспортувати важку пралку до сервісного центру. Більшість поломок майстери легко усувають вдома.