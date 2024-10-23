Українцям платитимуть нову соціальну допомогу: її розмір можна вважати рекордним

Українці отримують різного роду соціальну допомогу. Здебільшого це виплати для ВПО, або ж цільова допомога вразливим категоріям населення. Переважно розмір такої допомоги не сягає більше ніж 3000 в місяць, а зазвичай й менше, адже соціальні виплати часто прив’язані до прожиткового мінімуму. Проте, наразі Уряд заявив про новий вид соціальної допомоги, розмір якої можна назвати рекордним. Вразливим категоріям населення вирішили виплачувати по 4500 гривень щомісяця. Хто входить до числа тих, кому нарахують цю виплату?

Нова допомога — це поки що лише проєкт

Проєкт цієї допомоги опублікувала у себе на сайті Федерація профсоюзів України. Ціль програми — підвищити рівень життя найбільш вразливих категорій населення. Спочатку ця програма буде експериментальною та охоплюватиме не всіх, хто потенційно на неї претендує. Потім число тих, кому нарахують допомогу можуть поступово розширювати.

Наразі за попередніми оцінками Уряду, на цю допомогу можуть претендувати одинокі матері, багатодітні та малозабезпечені родини, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та інші люди, які мають надто низький дохід і перебувають у складному становищі. Варто зауважити, що статус матері одиночки або пенсіонера не дає право за замовчуванням отримувати цю виплату. Дивитимуться ще й на дохід особи. Якщо, наприклад, така мама має високий дохід, то виплату їй не нарахують. Те саме стосується й пенсіонерів, які мають, наприклад, пенсію нижче середньої.

Як нараховуватимуть допомогу?

Цікавим є й алгоритм нарахування допомоги, а особливо якщо сім’я складається не з однієї особи. Для першої особи буде нараховано допомогу у розмірі 4500 гривень, а для другої вже 3 150 гривень. При розрахунку розміру допомоги враховуватимуть дохід сім’ї.