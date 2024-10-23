Залишилось 7 днів: Нацбанк повідомив про виведення з обігу деяких номіналів банкнот

З 1 листопада Національний банк України розпочинає поступовий обмін банкнот номіналом 50 і 200 гривень, випущених у 2003-2007 роках, на нові купюри. Проте, не варто поспішати міняти старі банкноти, оскільки вони ще довго залишатимуться дійсним платіжним засобом.

Деталі

Національний банк України, разом з українськими банками, розпочне процес поступового вилучення зі звернення банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка. Це означає, що банки припинять видавати ці купюри під час будь-яких операцій з готівкою, а Національний банк перестане постачати їх банкам, компаніям, що займаються інкасацією, та іншим фінансовим установам.

“Після потрапляння до банків, банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка не повернуться до обігу. Їх вилучають і відправляють на спеціальну обробку до Національного банку України. Там їх перерахують і утилізують. Однак, громадянам не варто турбуватися про обмін старих купюр, оскільки вони залишаться дійсними для розрахунків до повного вилучення з обігу.

Навіщо вилучати банкноти з обігу

Національний банк України прагне покращити якість готівки в обігу. Саме тому він поступово замінює всі старі банкноти на нові, більш захищені від підробок. Заміна купюр номіналом 50 і 200 гривень є завершальним етапом цього процесу. Таким чином, вся готівка в Україні буде представлена сучасними банкнотами, що підвищить довіру до національної валюти. Відповідно, кількість підроблених грошей повинна значно скоротитися.

До речі, Національний банк відмовився розкривати деталі щодо подальшої долі обмеження на P2P-перекази, яке було запроваджено з 1 жовтня. Це означає, що поки невідомо, чи буде цей ліміт скасований після 31 березня 2025 року, або ж його дія буде продовжена. Ми стежимо за новинами та обов’язково повідомимо, якщо будуть зміни.