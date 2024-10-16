Украинцев будут штрафовать за сбор орехов, грибов и ягод: названы суммы взысканий

Сейчас происходит активный сбор грибов и орехов. В этом году они еще и очень хорошо уродились. Однако будьте осторожны, когда идете в лес. Если собирать грибы или орехи на частных участках или принадлежащих государственному лесному фонду, то можно получить штраф. Такие штрафы существуют уже давно, однако в этом году Верховная Рада решила увеличить их размер.

Подробнее о новом законопроекте

Итак, Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, согласно которому растут размеры штрафов за следующие действия:

Самовольное кошение травы или выпас скота на участках, принадлежащих государственному лесному Фонду. За заготовку древесины, которая тоже находится в лесах, принадлежащих государственным лесничествам. За сбор орехов, грибов и ягод, растущих на тех же лесничествах, или в Национальных парках, заповедниках и других подобных локациях.

Штрафы выросли в несколько раз. Если раньше за подобные нарушения граждане платили 1000 необлагаемым налогом минимумов граждан, то сейчас это будет от 2000 до 5000. То есть, если раньше штраф составлял от 17 до 51 гривны, то теперь придется заплатить от 425 до 850 гривен. Если на нарушении будет поймано должностное лицо, то для него штраф еще больше — от 1700 до 5100 гривен.

Украинцам подчеркивают, что вообще собирать грибы, ягоды и орехи можно. Это не запрещено. Запрет относится только к отдельным участкам, лесам, полям и территориям, которые являются либо чьей-то частной собственностью, либо принадлежат конкретному лесничеству. Также, для того чтобы собирать грибы на определенных территориях, нужно иметь специальный “входной билет”. А еще нужно не забывать и о некоторых периодах, когда, например, грибы собирать нельзя, ведь это вредит их росту.