Українців штрафуватимуть за збір горіхів, грибів та ягід: названо суми стягнень

Саме зараз відбувається активний збір грибів та горіхів. Цьогоріч вони ще й дуже добре вродили. Однак будьте обережними, коли йдете до лісу. Якщо збирати гриби або горіхи на приватних ділянках, чи тих що належать державному лісовому фонду, то можна отримати штраф. Такі штрафи існують вже давно, однак цього року Верховна Рада України вирішила збільшити їх розмір.

Детальніше про новий законопроєкт

Отже, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665 згідно з яким зростають розміри штрафів за наступні дії:

Самовільне косіння трави або випасіння худоби на ділянках, які належать державному лісовому Фонду. За заготівлю деревини, яка теж знаходиться в лісах, що належать державним лісництвам. За збирання горіхів, грибів та ягід, що ростуть на тих же лісництвах, або в Національних парках, заповідниках та інших схожих локаціях.

Штрафи зросли у декілька разів. Якщо раніше за подібні порушення громадяни платили 1000 неоподаткованих мінімумів громадян, то зараз це буде від 2000 до 5000. Тобто, якщо раніше штраф становив від 17 до 51 гривні, то тепер доведеться заплатити від 425 до 850 гривень. Якщо на порушенні буде піймана посадова особа, то для неї штраф ще більший — від 1700 до 5100 гривень.

Українцям наголошують, що загалом збирати гриби, ягоди та горіхи можна. Це не заборонено. Заборона стосується лише окремих ділянок, лісів, полів та територій, які є або чиєюсь приватною власністю, або належать конкретному лісництву. Також для того, щоб збирати гриби на певних територіях потрібно мати спеціальний “вхідний квиток”. А ще потрібно не забувати й про певні періоди, коли, наприклад, гриби збирати не можна, адже це шкодить їхньому росту.