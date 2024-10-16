Не менше 10 000 гривень на місяць: хто отримуватиме більшу пенсію вже у жовтні 

Станом на початок жовтня в Україні нараховується понад 10,3 мільйона пенсіонерів. Аналіз виплат показує, що кожен четвертий пенсіонер отримує близько 2760 гривень, що становить приблизно 66 доларів за поточним курсом. Розмір пенсії суттєво відрізняється залежно від регіону: найбільші виплати — у Києві, найменші — на заході країни.

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Згідно з дослідженням Opendatabot, в Україні нараховується 10,34 мільйона пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Цікаво, що майже кожен четвертий пенсіонер поєднує пенсію з роботою. Серед працюючих пенсіонерів середня виплата становить близько 6257 гривень, що на 406 гривень перевищує середню пенсію по країні, яка дорівнює 5851 гривні або 141 доллару США.

Аналіз пенсійних виплат в Україні демонструє, що 43% пенсіонерів отримують менше 100 доларів США. Більше половини з них мають найнижчий рівень доходів – близько 66 доларів США або 2760 гривень на місяць. Водночас, 25,6% пенсіонерів, що становить 2,64 мільйона осіб, мають дохід від 5 до 10 тисяч гривень. Серед цієї групи середня пенсія становить 6860 гривень або 165 доларів США.

18,6% українських пенсіонерів, що становить 1,92 мільйона осіб, отримують пенсію в діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень. Середня пенсія цієї групи становить 4414 гривень або 100 доларів США. Лише 12,7% пенсіонерів, або 1,31 мільйона осіб, мають дохід понад 10 тисяч гривень. У цій групі середня пенсія становить 15 354 гривень або 370 доларів США.

Згідно з попередніми даними, прожитковий мінімум для дорослого в Україні становить понад 9 тисяч гривень, що суттєво перевищує встановлену мінімальну зарплату в 8 тисяч гривень. Тобто, навіть працюючи за мінімальну зарплату, людина не може забезпечити собі мінімально необхідний рівень життя. Ситуація ще складніша для сімей з дітьми, оскільки прожитковий мінімум на дитину також значно перевищує розмір мінімальної зарплати.