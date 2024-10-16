Не менее 10 000 гривен в месяц: кто будет получать большую пенсию уже в октябре 

По состоянию на начало октября в Украине насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров. Анализ выплат показывает, что каждый четвертый пенсионер получает около 2760 гривен, что составляет примерно 66 долларов по текущему курсу. Размер пенсии существенно отличается в зависимости от региона: самые большие выплаты — в Киеве, наименьшие — на западе страны.

Детали

Согласно исследованию Opendatabot, в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Интересно, что почти каждый четвертый пенсионер совмещает пенсию с работой. Среди работающих пенсионеров средняя выплата составляет около 6257 гривен, что на 406 гривен превышает среднюю пенсию по стране, которая равна 5851 гривне или 141 доллару США.

Анализ пенсионных выплат в Украине демонстрирует, что 43% пенсионеров получают менее 100 долларов США. Более половины из них имеют самый низкий уровень доходов – около 66 долларов США или 2760 гривен в месяц. В то же время, 25,6% пенсионеров, что составляет 2,64 миллиона человек, имеют доход от 5 до 10 тысяч гривен. Среди этой группы средняя пенсия составляет 6860 гривен или 165 долларов США.

18,6% украинских пенсионеров, что составляет 1,92 миллиона человек, получают пенсию в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен. Средняя пенсия этой группы составляет 4414 гривен или 100 долларов США. Лишь 12,7% пенсионеров, или 1,31 миллиона человек, имеют доход более 10 тысяч гривен. В этой группе средняя пенсия составляет 15 354 гривен или 370 долларов США.

Согласно предварительным данным, прожиточный минимум для взрослого в Украине составляет более 9 тысяч гривен, что существенно превышает установленную минимальную зарплату в 8 тысяч гривен. То есть, даже работая за минимальную зарплату, человек не может обеспечить себе минимально необходимый уровень жизни. Ситуация еще сложнее для семей с детьми, поскольку прожиточный минимум на ребенка также значительно превышает размер минимальной зарплаты.