Є 10 днів на повернення коштів: пенсіонерів зобов’яжуть повернути частину виплати в бюджет

Згідно з українським законодавством, пенсіонери зобов’язані інформувати Пенсійний фонд про будь-які суттєві зміни в своєму житті, які можуть вплинути на розмір пенсії або право на її отримання. Зокрема, про зміну зайнятості (працевлаштування або звільнення) пенсіонер повинен повідомити протягом 10 днів. Невиконання цієї вимоги може призвести до виникнення заборгованості перед державою.

Деталі

Згідно з українським законодавством, усі пенсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни в своєму статусі, зокрема, про початок трудової діяльності або підприємницької діяльності. Якщо пенсіонер приховує цей факт, він отримує пенсію незаконно і зобов’язаний повернути всі надміру виплачені кошти.

Звільнення з роботи відкриває для пенсіонерів доступ до низки додаткових виплат та перерахунків, які надаються виключно непрацюючим особам. Зокрема, після звільнення пенсіонери мають право на щорічний перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Якщо ви, будучи пенсіонером, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, але фактично не здійснюєте підприємницької діяльності, то згідно з чинним законодавством ви все одно вважаєтесь працюючим пенсіонером. Для того щоб отримати статус непрацюючого пенсіонера та відповідні пільги, необхідно офіційно припинити свою підприємницьку діяльність.

Для того, щоб внести зміни до своїх пенсійних виплат, пов’язані зі зміною трудового статусу, пенсіонери зобов’язані подати до Пенсійного фонду заяву та документи, що підтверджують дату працевлаштування, звільнення або припинення підприємницької діяльності. Це можуть бути накази, трудові книжки, цивільно-правові договори тощо.

Нещодавні розрахунки показали, що в Україні прожитковий мінімум для дорослої людини становить понад 9 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата ледь сягає 8 тисяч. Це означає, що більшість українців змушені виживати, а не жити. Сім’ї з дітьми опиняються в ще більш скрутному становищі, адже прожитковий мінімум на дитину сягає майже 8 тисяч гривень. Така ситуація є неприпустимою і вимагає негайних дій.