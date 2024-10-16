НБУ выпустил в обращение новые гривны: дизайн очень оригинальный

Во время войны Национальный Банк Украины ввел в обращение многие знаковые монеты. Они посвящены разным событиям, происходившим с начала полномасштабного вторжения. Это как монеты, выпущенные большими тиражами, так и коллекционные или выпущенные в ограниченном количестве. Знаковым является и ряд монет посвящен Вооруженным Силам Украины. Сейчас уже выпущено восемь монет, посвященных ВСУ, и вот НБУ презентовал девятую монету, номиналом в 10 гривен. Это памятная монета, посвященная Силам логистики Вооруженных Сил Украины.

Как выглядит новая монета?

Аверс монеты ничем не отличается от монет номиналом в 10 гривен, выпускаемых с 2018 года. А вот реверс существенно отличается от всех имеющихся экземпляров. На реверсе по кругу размещена надпись “Стальная мощь, Непреклонная воля!” и “Силы Логистики Вооруженных Сил Украины”.

Центром композиции выступает беретный знак сил логистики ВСУ. В его основе также просматривается стилизованный контур крепости с бастионами. Бастионов четыре, и на них наложены мечи, переходящие в колосья пшеницы. Также вертикально на реверсе расположен жезл Меркурия. Также на заднем фоне монеты видны топографические карты. Дизайнерами этой монеты выступили Татьяна Балута и Владимир Демьяненко.

Эта монета будет выпущена в большом тираже и полноценно введена в обращение. Она не будет коллекционной или какой-нибудь редкой.

Какие еще есть монеты, посвященные ВСУ?

Уже выпущено восемь монет и имеют они следующие названия:

Силы территориальной обороны ВСУ. Монета выпущена в обращение 3 октября 2022 года. Силы поддержки ВСУ (19.05.2023 г.). ПВО – надежный щит Украины (4.08.2023 года). Антоновский мост (10.11.2023). Командование объединенных сил ВСУ (6.12.2023 г.). Государственная специальная служба транспорта (29.05.2024). Медицинские силы ВСУ (25.06.2024). Войска связи и кибербезопасности ВСУ (8.08.2024 г.).

Ну и дополняет этот список вышеупомянутая монета Силы логистики ВСУ (11.10.2024 года).