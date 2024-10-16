НБУ випустив в обіг нові гривні: дизайн дуже оригінальний
Під час війни Національний Банк України ввів в обіг багато знакових монет. Вони присвячені різним подіям, які відбувалися від початку повномасштабного вторгнення. Це як монети, що випущені великими тиражами, так і колекційні, чи випущені в обмеженій кількості. Знаковою є й низка монет присвячена Збройним Силам України. Наразі вже випущено вісім монет присвячених ЗСУ і от НБУ презентував дев’яту монету, номіналом у 10 гривень. Це пам’ятна монета присвячена Силам логістики Збройних Сил України.
Як виглядає нова монета?
Аверс монети нічим не відрізняється від монет номіналом у 10 гривень, які випускаються з 2018 року. А от реверс суттєво відрізняється від всіх наявних екземплярів. На реверсі по колу розміщений напис “Сталева міць, Непохитна воля!” і “Сили Логістики Збройних Сил України”.
Центром композиції виступає беретний знак Сил логістики ЗСУ. В його основі також проглядається стилізований контур фортеці з бастіонами. Бастіонів чотири, і на них накладено мечі, що переходять у пшеничні колоски. Також вертикально на реверсі розташований жезл Меркурія. Також на задньому фоні монети видніються топографічні карти. Дизайнерами цієї монети виступили Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.
Ця монета буде випущена у великому тиражі й повноцінно введена в обіг. Вона не буде колекційною, чи якоюсь рідкісною.
Які ще є монети присвячені ЗСУ?
Наразі вже випущено вісім монет й мають вони наступні назви:
- Сили територіальної оборони ЗСУ. Монету випущено в обіг 3 жовтня 2022 року.
- Сили підтримки ЗСУ (19.05.2023 року).
- ППО — надійний щит України (4.08.2023 року).
- Антонівський міст (10.11.2023 року).
- Командування об’єднаних сил ЗСУ (6.12.2023 року).
- Державна спеціальна служба транспорту (29.05.2024 року).
- Медичні сили ЗСУ (25.06.2024 року).
- Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ (8.08.2024 року).
Ну і доповнює цей перелік вищезгадана монета Сили логістики ЗСУ (11.10.2024 року).
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