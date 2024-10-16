НБУ випустив в обіг нові гривні: дизайн дуже оригінальний

Під час війни Національний Банк України ввів в обіг багато знакових монет. Вони присвячені різним подіям, які відбувалися від початку повномасштабного вторгнення. Це як монети, що випущені великими тиражами, так і колекційні, чи випущені в обмеженій кількості. Знаковою є й низка монет присвячена Збройним Силам України. Наразі вже випущено вісім монет присвячених ЗСУ і от НБУ презентував дев’яту монету, номіналом у 10 гривень. Це пам’ятна монета присвячена Силам логістики Збройних Сил України.

Як виглядає нова монета?

Аверс монети нічим не відрізняється від монет номіналом у 10 гривень, які випускаються з 2018 року. А от реверс суттєво відрізняється від всіх наявних екземплярів. На реверсі по колу розміщений напис “Сталева міць, Непохитна воля!” і “Сили Логістики Збройних Сил України”.

Центром композиції виступає беретний знак Сил логістики ЗСУ. В його основі також проглядається стилізований контур фортеці з бастіонами. Бастіонів чотири, і на них накладено мечі, що переходять у пшеничні колоски. Також вертикально на реверсі розташований жезл Меркурія. Також на задньому фоні монети видніються топографічні карти. Дизайнерами цієї монети виступили Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.

Ця монета буде випущена у великому тиражі й повноцінно введена в обіг. Вона не буде колекційною, чи якоюсь рідкісною.

Які ще є монети присвячені ЗСУ?

Наразі вже випущено вісім монет й мають вони наступні назви:

Сили територіальної оборони ЗСУ. Монету випущено в обіг 3 жовтня 2022 року. Сили підтримки ЗСУ (19.05.2023 року). ППО — надійний щит України (4.08.2023 року). Антонівський міст (10.11.2023 року). Командування об’єднаних сил ЗСУ (6.12.2023 року). Державна спеціальна служба транспорту (29.05.2024 року). Медичні сили ЗСУ (25.06.2024 року). Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ (8.08.2024 року).

Ну і доповнює цей перелік вищезгадана монета Сили логістики ЗСУ (11.10.2024 року).