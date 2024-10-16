Чергова одіозна заява Арестовича: про що попереджає екс радник Офісу президента

Колишній радник Офісу президента із досить скандальною репутацією Олексій Арестович зробив чергову гучну заяву. Він розповів, який період для України буде найскладнішим за всі роки незалежності. І з огляду на озвучені ним дати цей період вже розпочався.

Арестович стверджує, що починаючи з 13 жовтня та аж до квітня наступного року українці будуть перебувати в крайньому відчаї. Цей час для них стане найскладнішим за всі 33 роки незалежності України.

За словами одіозного політика, йому вкрай важко сказати українцям щось втішне, хоч вони й залишаються для нього рідними та, що називається, «своїми людьми». Олексій Арестович зазначив, що мислити позитивно у ці темні часи українці зможуть лише завдяки власним внутрішнім силам. Вивести ж країну з пітьми вдасться лише якщо можновладці керуватиметься у своїх рішеннях виключно любов’ю, а не злом та гнівом.

Екс радник також пояснив, із чим саме буде пов’язаний складний період в житті країни. Причиною темних часів на його думку стане російський наступ та можливе продовження мирних переговорів. Також він висловив припущення щодо підписання мирної угоди чи угоди про припинення вогню, а також проведення президентських виборів. Усі ці події на його думку суттєво позначаться на настроях населення, особливо на тлі втрат на фронті.

Та чи варто довіряти словам Олексія Арестовича? Адже останнім часом заяви екс-радника Офісу президента стають все більш неправдоподібними та звучать так, наче мають на меті лише привернути увагу до його персони. Насправді ж майбутнє України цілком і повністю залежить від відданості та мужності наших захисників, а також нашої віри в перемогу та активності у волонтерських зборах. Адже перемогу кує саме народ, не екс-службовці, що страждають від дефіциту уваги.