Укрзалізниця припинить ремонт, аби задовольнити потреби пасажирів: які потяги запустять 27 жовтня

Укрзалізниця порадувала українців хорошою новиною. У зв’язку з осінніми канікулами у школах національний залізничний перевізник на кілька днів відновить рух деяких потягів у напрямку Закарпаття та Івано-Франківщини. Тож школярі таки зможуть скористатися вільним від навчання часом та відпочити в горах.

Плановий ремонт колій на ділянці Івано-Франківськ — Рахів розпочався 13 жовтня і мав тривати до 31 жовтня. Адже після пікового літнього навантаження стан залізничних шляхів бажає кращого.

Але попри ремонтні роботи й таку необхідну підготовку колій до зими в Укрзалізниці все ж вирішили підлаштуватися під потреби пасажирів. Згідно з рішенням національного перевізника 27 жовтня та 31 жовтня потяги на ділянці Івано-Франківськ — Рахів курсуватимуть за звичним графіком.

Чому саме ці дати? Справа в тому, що саме на 27 жовтня надійшло найбільше групових замовлень на квитки для школярів, що їдуть у оздоровчі та освітні табори. Як розповіли представники національного перевізника, таких замовлень було понад 300. А 31-го числа більша частина цих груп попрямує назад до своїх домівок. Тож на ці дні Укрзалізниця призупинить ремонтні роботи та запустить потяги, маршрути яких пролягають через Ворохту, Татарів-Буковель, Яремче та селище Ясіня.

Квитки на потяги рух яких буде тимчасово відновлено вже можна придбати у застосунку Укрзалізниці та через додаток Приват24. Тож якщо ви запланували свій відпочинок саме на ці дні, можете не шукати альтернативний транспорт та скористатися комфортними вагонами національного залізничного перевізника.

Нагадаємо, що в деяких потягах Укрзалізниці є дитячі та жіночі вагони. Цими вагонами пасажири можуть скористатися, щоб зробити свої подорожі ще зручнішими та безпечнішими. До того ж національний перевізник активно працює над впровадженням вагонів нового зразка для людей з обмеженими фізичними можливостями.