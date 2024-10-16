У Нафтогазі розповіли, як отримати газ безкоштовно: така можливість у споживачів буде протягом усього 2025 року

Провідний український постачальник газу компанія «Нафтогаз» підготував для українців приємну несподіванку. Тепер за газ можна буде розрахуватися із коштів, отриманих за програмою «Національний кешбек». Таким чином низка побутових споживачів отримуватимуть газ фактично безкоштовно.

Програма «Національний кешбек» в Україні стартувала з 2 вересня. За її умовами українцям щомісяця повинні повертати 10% від суми, витраченої на придбання українських товарів. Але ця сума не повинна складати більше 3000 грн на місяць.

Вперше кешбек учасникам програми нарахують до 20 жовтня. Для зарахування кешбеку більшість великих українських банків запропонували своїм клієнтам створити спеціальні картки. Проте зняти готівку з такої картки неможливо, тож аби заплатити за газ українцям потрібно буде скористатися мобільним банкінгом або онлайн-сервісами Нафтогазу.

За даними координаторів програми «Національний кешбек» частині українців вже зарахували кешбек-кошти на загальну суму більш ніж 42 млн грн. Звісно не всі ці гроші підуть на оплату рахунків за газ, але частина українців точно скористається унікальною можливістю, наданою постачальником.

Загалом же національна кешбек-програма буде діяти аж до кінця 2025 року. Тож українці, які купують чимало вітчизняних товарів, зможуть ще понад рік платити за газ виключно зі своїх кешбек-рахунків. А якщо оплата буде здійснюватися до 15-го числа місяця, то згідно з діючою у Нафтогазі акцією можна буде заощадити ще 1% від суми, зазначеної у квитанції за газ.

Окрім оплати рахунків за «блакитне паливо», використати кошти з кешбеку можна буде також на оплату низки інших комунальних послуг, а також проїзд у громадському транспорті, користування мобільним зв’язком, лікування, квитки в кінотеатр, абонемент у спортзал тощо. Завдяки таким умовам програми щораз більше українців буде зацікавлено у придбанні та споживанні товарів, виготовлених в Україні.