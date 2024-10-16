Самотужки категорично заборонено: «Газмережі» звернулися до українців

Із приходом холодів все більше українців замислюється над тим, чи готові вони до опалювального сезону. Деякі споживачі навіть наважуються врешті відремонтувати чи замінити застарілі прилади, зокрема газові котли. Проте мало кому відомо, що зробити це не так вже й просто.

Щоб замінити будь-який газовий прилад недостатньо самого бажання та коштів на його придбання. Адже самостійно знімати та встановлювати газовий котел, колонку чи інший газовий прилад суворо заборонено.

Якщо ви прийняли рішення про заміну будь-якого газового обладнання, потрібно перш за все звернутися до Центру обслуговування «Газмереж». Співробітники таких центрів допоможуть оформити всю необхідну документацію для заміни котла чи колонки, і навіть порадять, який пристрій краще придбати.

Щодо технічної частини заміни газового обладнання, такі послуги також можуть надавати лише профільні спеціалісти, які мають необхідні дозволи та ліцензії. Ремонтуючи чи встановлюючи газовий пристрій власноруч, ви ризикуєте щонайменше отримати штраф. А в найгіршому випадку самостійне втручання в роботу газової системи може призвести до аварії та летального випадку.

Українцям, що планують замінити котел, варто також знати певні деталі цієї процедури. Мова про потужність газового котла. Якщо потужність старого та нового пристроїв співпадають, то його заміна буде досить швидкою та не викличе додаткових складнощів. У випадку ж заміни котла на більш потужний або зміни місця його розташування, потрібно буде оновити увесь проект.

Та головне правило, що стосується догляду за газовим обладнанням – це чітке дотримання правил безпеки. Якщо ви помітили будь-які проблеми у роботі газового котла чи колонки, не варто відкладати ремонт. Якщо ж прилад вже не підлягає ремонту, його необхідно якнайшвидше замінити на новий, скориставшись послугами кваліфікованих спеціалістів. З таким відповідальним ставленням до газового обладнання ви ніколи не залишитеся без теплопостачання і гарячої води у зимові холоди.