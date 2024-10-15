Украинцы выступили против перехода на зимнее время: что нужно знать

Речь идет о новом законе, предусматривающем отмену перехода на летнее время.

Украинцы собрали 25 тысяч подписей под электронной петицией к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ветировании законопроекта, предусматривающего отмену перехода на «летнее время».

Автор петиции подробно аргументирует, в чем недостатки жизни украинцев только на зимнем времени.

Детали

По словам автора петиции, отказ от «летнего» времени создаст множество проблем и неудобств.

Летом солнце будет начинать восходить примерно в 3 часа ночи, а заходить около 8 вечера. Наиболее ощутимо это будет для жителей восточных регионов. Такой ранний рассвет может нарушить сон, особенно для тех, кто привык вставать позже.

Несмотря на надежду, что «зимнее время» поможет сэкономить электроэнергию, этого вряд ли произойдет. Ведь предприятия и офисы перенесут пик энергопотребления на вечерние часы.

Кроме того, такое изменение времени создаст значительную временную разницу с европейскими странами — аж два часа. Это усложнит сотрудничество с партнерами, проведение международных переговоров и координацию совместных проектов.

Авторы петиции утверждают, что принятие предложенного закона будет иметь негативные последствия для страны в целом. Пока петиция рассматривается, и общественность ожидает официального ответа от органов власти.

Когда переводят часы в 2024 году

А тем временем уже совсем скоро Украина перейдет на зимнее время. Произойдет это традиционно в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 27 октября. С большой вероятностью это будет последний перевод часов. Несмотря на попытки людей достучаться до правительства и не отменять переход на летнее время, вряд ли ситуация изменится. Народные депутаты отменили перевод часов, а президент уже подписал закон. Хотя до весны еще далеко, возможно ситуация изменится. Хоть это и маловероятно. Украинцам просто придется адаптироваться к новым условиям.