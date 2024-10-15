Українці виступили проти переходу на зимовий час: що потрібно знати

Йдеться по новий закон, що передбачає скасування переходу на літній час.

Українці зібрали 25 тисяч підписів під електронною петицією до президента України Володимира Зеленського про ветування законопроєкту, що передбачає скасування переходу на “літній час”.

Автор петиції детально аргументує, в чому недоліки життя українців тільки на зимовому часі.

Деталі

За словами автора петиції, відмова від “літнього” часу створить безліч проблем та незручностей.

Влітку сонце починатиме сходити приблизно о 3 годині ночі, а заходитиме близько 8 вечора. Найбільш відчутно це буде для мешканців східних регіонів. Такий ранній світанок може порушити сон, особливо для тих, хто звик вставати пізніше.

Незважаючи на сподівання, що “зимовий час” допоможе зекономити електроенергію, цього навряд чи станеться. Адже підприємства та офіси перенесуть пік енергоспоживання на вечірні години.

Крім того, така зміна часу створить значну часову різницю з європейськими країнами — аж дві години. Це ускладнить співпрацю з партнерами, проведення міжнародних переговорів та координацію спільних проєктів.

Автори петиції стверджують, що ухвалення запропонованого закону матиме негативні наслідки для країни в цілому. Поки що петиція розглядається, і громадськість очікує офіційної відповіді від органів влади.

Коли переводять годинники в 2024

А тим часом вже зовсім скоро Україна перейде на зимовий час. Відбудеться це традиційно в останню неділю жовтня. Цього року це буде 27 жовтня. З великою ймовірністю це буде останнє переведення годинників. Попри намагання людей достукатися до уряду та не скасовувати перехід на літній час, навряд чи ситуація зміниться. Народні депутати скасували переведення годинників, а президент вже підписав закон. Хоча до весни ще далеко, можливо ситуація зміниться. Хоч це і малоймовірно. Українцям просто доведеться адаптовуватися до нових умов.