Многим украинцам скоро выплатят по 2000-3000 гривен: кто получит средства?

Практически с самого начала войны правительство помогает лицам, имеющим статус внутренне перемещенных. ВПЛ имеют право получить по 2000 гривен на каждого взрослого человека в семье, и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Уже на следующей неделе денежные средства поступят на счета получателей. Однако в 2024 году количество ВПЛ, претендующих на финансовую помощь сократилось в несколько раз. Если в предыдущие годы деньги выплачивали всем без исключения владельцам этого статуса, то сейчас правительство отмечает, что бюджет уже не позволяет этого делать. Следовательно, деньги получают только самые уязвимые категории населения, а еще семьи с низким доходом.

Кто не получит выплату?

Чтобы понять, получите ли вы выплату, нужно подсчитать средний доход на каждого члена семьи. Для этого возьмите суммарный доход семьи и разделите эту сумму на всех членов семьи. Если на каждого приходится более 9000 гривен, то выплата не будет начислена. То же касается и пенсионеров. Если пенсия в ВПЛ больше 9000 гривен, то выплату не начислят. В Правительстве заявляют, что такое распределение средств позволит обеспечить помощью тех, кому она действительно нужна. Также внутренне перемещенных лиц призывают трудоустраиваться. Помощь могут отменить и тогда, когда в семье есть трудоспособные лица, не зарегистрированные в Центре занятости. Если же вы зарегистрированы, однако вакансии по вашему профилю нет, то помощь будут начисляться до момента трудоустройства.

Что касается выплаты средств тем ВПЛ, которые относятся к уязвимым категориям населения, то они поступят на счет 15 или 28 октября. Если 28 октября средства не пришли, не стоит паниковать. Их могут начислить и немного с опозданием, но не позднее 30 октября.