Багатьом українцям незабаром виплатять по 2000-3000 гривень: хто отримає кошти?

Майже з самого початку війни держава допомагає особам, які мають статус внутрішньо переміщених. ВПО мають право отримати по 2000 гривень на кожну дорослу особу в сім’ї, та 3000 гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю. Вже наступного тижня кошти поступлять на рахунки отримувачів. Однак у 2024 році, кількість ВПО, які претендують на фінансову допомогу скоротилася в кілька разів. Якщо у попередні роки гроші виплачували всім без винятку власникам цього статусу, то зараз Уряд зазначає, що бюджет вже не дозволяє цього робити. Відтак, гроші отримують лише найвразливіші категорії населення, а ще родини з низьким доходом.

Хто не отримає виплату?

Щоб зрозуміти, чи отримаєте ви виплату потрібно підрахувати середній дохід на кожного члена родини. Для цього візьміть сумарний дохід родини й поділіть цю суму на всі членів сім’ї. Якщо на кожного припадає понад 9000 гривень, то виплата не буде нарахована. Те саме стосується й пенсіонерів. Якщо пенсія у ВПО більша ніж 9000 гривень, то виплату не нарахують. В Уряді заявляють, що такий розподіл коштів дозволить забезпечити допомогою тих, кому вона дійсно потрібна. Також, внутрішньо переміщених осіб закликають працевлаштовуватись. Допомогу можуть скасувати й тоді, якщо в родині є працездатні особи, які не зареєстровані у Центрі зайнятості. Якщо ж ви зареєстровані, однак вакансії за вашим профілем немає, то допомогу нараховуватимуть до моменту працевлаштування.

Щодо виплати коштів тим ВПО, які належать до вразливих категорій населення, то вони поступлять на рахунок 15 або 28 жовтня. Якщо 28 жовтня кошти не прийшли не варто панікувати. Їх можуть нарахувати й трішки з запізненням, але не пізніше ніж 30 жовтня.