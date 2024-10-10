Эксперты назвали 3 самые практичные цвета авто: вы будете удивлены

Когда мы выбираем авто, то часто не придаем слишком значительной роли цвету. А зря, ведь цвет машины – это не просто эстетика, но и практичность и безопасность. От того, какой цвет вы выберете, зависит, как легко будет ухаживать за автомобилем и насколько заметным он будет на дороге. Итак, какие цвета авто считаются самыми практичными?

Белый цвет

Белый цвет – отличный выбор для тех, кто ценит комфорт в жаркую погоду. Светлый кузов хорошо отражает солнечные лучи, поэтому в салоне не так жарко, и кондиционер работает реже.

Еще один плюс белого цвета – это практичность. Грязь и мелкие царапины на белом кузове менее заметны, чем на темном. А еще белый автомобиль лучше виден на дороге в темное время суток, что делает поездку более безопасной.

Конечно, есть и небольшой минус: зимой белый автомобиль может сливаться со снегом.

Светло-зеленый

Светло-зеленый цвет автомобиля – это не просто модный тренд, но и практичное решение для тех, кто ценит свое время и деньги.

Маскировка недостатков: На светло-зеленом кузове менее заметны царапины, сколы и загрязнения. Это позволяет реже обращаться на мойку и СТО, а также сохраняет привлекательный внешний вид автомобиля на долгие годы.

Благодаря низкому уровню поглощения ультрафиолета, светло-зеленый цвет не выгорает на солнце, сохраняя свою насыщенность даже после многих лет эксплуатации.

Светло-серебристый

У этого цвета множество преимуществ. Подобно белому цвету, светло-серебристый отлично маскирует мелкие царапины, сколы и загрязнения. Это позволяет реже обращаться на мойку и сохранить автомобиль в отличном состоянии на долгие годы.

Светло-серебристый цвет отражает солнечные лучи, что помогает сохранить прохладу в салоне в жаркую погоду. Это особенно актуально летом, когда кондиционер работает меньше, а значит, снижается расход топлива.

А еще светлый цвет делает автомобиль более заметным на дороге.