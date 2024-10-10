Експерти назвали 3 найпрактичніші кольори авто: ви будете здивовані
Коли ми обираємо авто, то часто не надаємо надто значної ролі кольору. А дарма! Адже колір машини – це не просто естетика, але й практичність та безпека. Від того, який колір ви оберете, залежить, як легко буде доглядати за автомобілем і наскільки помітним він буде на дорозі. Отже, які кольори авто вважаються найпрактичнішими?
Білий колір
Білий колір — чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт у спекотну погоду. Світлий кузов добре відбиває сонячні промені, тому в салоні не так спекотно, і кондиціонер працює рідше.
Ще один плюс білого кольору — це практичність. Бруд і дрібні подряпини на білому кузові менш помітні, ніж на темному. А ще білий автомобіль краще видно на дорозі в темний час доби, що робить поїздку безпечнішою.
Звичайно, є і невеликий мінус: взимку білий автомобіль може зливатися зі снігом.
Світло-зелений
Світло-зелений колір автомобіля — це не просто модний тренд, а й практичне рішення для тих, хто цінує свій час та гроші.
Маскування недоліків: На світло-зеленому кузові менш помітні подряпини, сколи та забруднення. Це дозволяє рідше звертатися на мийку та СТО, а також зберігає привабливий зовнішній вигляд автомобіля на довгі роки.
Завдяки низькому рівню поглинання ультрафіолету, світло-зелений колір не вигорає на сонці, зберігаючи свою насиченість навіть після багатьох років експлуатації.
Світло-сріблястий
У цього кольору безліч переваг. Подібно до білого кольору, світло-сріблястий відмінно маскує дрібні подряпини, відколи та забруднення. Це дозволяє рідше звертатися на мийку та зберегти автомобіль у відмінному стані на довгі роки.
Світло-сріблястий колір відбиває сонячні промені, що допомагає зберегти прохолоду в салоні в спекотну погоду. Це особливо актуально влітку, коли кондиціонер працює менше, а отже, знижується витрата палива.
А ще світлий колір робить автомобіль більш помітним на дорозі.
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