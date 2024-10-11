Як врятувати телефон після “купання” секретний трюк

Телефон впав у воду? Не панікуйте! Швидко вийміть його з води, вимкніть та розберіть наскільки це можливо. Залиште пристрій у розібраному вигляді приблизно на добу. Є шанс, що після такого “висушування” він знову запрацює. Але не намагайтеся “реанімувати” його сумнівними способами як от сушіння феном чи мікрохвильовка.

Що категорично не можна робити з мокрим телефоном?

Категорично заборонено підключати зарядний пристрій до мобільного телефону, який потрапив у воду. І неважливо, чи був він майже розрядженим. Багато хто вважає, що зарядка допоможе “реанімувати” смартфон, але це не так. Насправді, це може його пошкодити. Після контакту з водою телефон потрібно вимкнути і залишити в спокої щонайменше на добу. Тако варто одразу звернутися до сервісу з ремонту смартфонів. Там краще знають що робити. Фахівці зможуть очистити телефон від залишків рідини та “привести до тями”.

Що робити якщо телефон “скупався”: покрокова інструкція

Ваш смартфон потрапив у воду? Не панікуйте! Ось що потрібно зробити:

Швидко витягнути його з води. Вимкнути телефон. Розібрати. Зніміть чохол, витягніть батарею (якщо вона знімна), SIM-карту та карту пам’яті. Протріть всі деталі сухою м’якою тканиною. Залиште телефон і всі деталі в сухому місці принаймні на добу, а краще на дві. Після цього спробуйте увімкнути телефон.

І головне, жодного рису, фена та інших сумнівних варіантів.

Додамо, що якщо смартфон впав у чисту воду, то в більшості випадків після повного висихання він працюватиме. Якщо гаджет потрапив с солодкий напій чи суп, то ймовірність пошкоджень доволі висока. В будь-якому разі варто звернутися до сервісу. Дайте телефону день-два просохнути, а тоді віднесіть гаджет на перевірку.