Як врятувати телефон після “купання” секретний трюк
Телефон впав у воду? Не панікуйте! Швидко вийміть його з води, вимкніть та розберіть наскільки це можливо. Залиште пристрій у розібраному вигляді приблизно на добу. Є шанс, що після такого “висушування” він знову запрацює. Але не намагайтеся “реанімувати” його сумнівними способами як от сушіння феном чи мікрохвильовка.
Що категорично не можна робити з мокрим телефоном?
Категорично заборонено підключати зарядний пристрій до мобільного телефону, який потрапив у воду. І неважливо, чи був він майже розрядженим. Багато хто вважає, що зарядка допоможе “реанімувати” смартфон, але це не так. Насправді, це може його пошкодити. Після контакту з водою телефон потрібно вимкнути і залишити в спокої щонайменше на добу. Тако варто одразу звернутися до сервісу з ремонту смартфонів. Там краще знають що робити. Фахівці зможуть очистити телефон від залишків рідини та “привести до тями”.
Що робити якщо телефон “скупався”: покрокова інструкція
Ваш смартфон потрапив у воду? Не панікуйте! Ось що потрібно зробити:
- Швидко витягнути його з води.
- Вимкнути телефон.
- Розібрати. Зніміть чохол, витягніть батарею (якщо вона знімна), SIM-карту та карту пам’яті.
- Протріть всі деталі сухою м’якою тканиною.
- Залиште телефон і всі деталі в сухому місці принаймні на добу, а краще на дві.
- Після цього спробуйте увімкнути телефон.
І головне, жодного рису, фена та інших сумнівних варіантів.
Додамо, що якщо смартфон впав у чисту воду, то в більшості випадків після повного висихання він працюватиме. Якщо гаджет потрапив с солодкий напій чи суп, то ймовірність пошкоджень доволі висока. В будь-якому разі варто звернутися до сервісу. Дайте телефону день-два просохнути, а тоді віднесіть гаджет на перевірку.
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