Нацкомиссия утвердила новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить

От 5,6 до 9 гривен на кВт/ч. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на электричество. Они будут действовать в «дневное время».

НКРЭКУ предложила резкое повышение цен

Проект постановления об установлении предельных цен на рынке электроэнергии одобрили в НКРЭКУ. Это означает, что с ноября будут четко определены пределы, в которых может колебаться цена на электроэнергию, продаваемую в течение дня. Такое решение направлено на защиту потребителей от чрезмерных колебаний тарифов и создание более предсказуемых условий на энергетическом рынке.

Теперь цифры будут такими.

с 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-ч.

Новый проект постановления предусматривает увеличение предельной цены на электроэнергию, продаваемую на внутрисуточном рынке в часы максимальной нагрузки (с 11:00 до 17:00). Вместо текущих 5600 грн/МВт-ч предлагается установить новый лимит в размере 6900 грн/МВт-ч. В то же время максимальные предельные цены на балансирующем рынке останутся на прежнем уровне.

Как это повлияет на обычных потребителей

Как вы уже могли понять, новые тарифы касаются предпринимателей. Но не спешите радоваться. Нововведение напрямую коснется каждого украинца. Предприниматели просто заложат подорожание электроэнергии в стоимость товаров и услуг. Поэтому в любом случае за это будут платить обычные украинцы.

Добавим, что сегодня комитет принял для второго чтения закон об историческом повышении налогов. Так украинцы задним числом будут вынуждены уплатить военный сбор. Поэтому уже в этом месяце большинство украинцев получат немного меньшие заработные платы. Военный сбор предварительно вырастет с 1,5% до 5%.